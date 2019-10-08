Місцеві бюджети Запорізької області отримали додатковий мільярд

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 6 мільярдів 902 мільйони гривень. Порівняно з минулим роком запоріжці збільшили сплату податків майже на 17 відсотків – додатково скарбниці громад отримали майже мільярд гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Найбільше зростання надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року запорізькі платники перерахували 4,3 мільярда, що на 634 мільйони або на 17,4 відсотка більше, ніж торік.
Малі та середні підприємці спрямували до місцевих бюджетів 937 мільйонів гривень єдиного податку, збільшивши відрахування на 134 мільйони або на 17 відсотків. Зокрема, від СГД-фізичних осіб надійшло 642,5 мільйона, від платників третьої групи спрощеної системи оподаткування – 131 мільйон, від представників сільського господарства – 163,5 мільйона.
У січні-вересні бюджети громад отримали 883 мільйони гривень плати за землю, порівняно з аналогічним періодом минулого року землекористувачі та орендарі сплатили на 33,7 мільйона більше.
Запорізькі водокористувачі, добувні та інші підприємства направили до скарбниць 158 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів, що на 21,3 мільйона більше, ніж за дев’ять місяців 2018 року. Екологічного податку надійшло 123 мільйона, це перевищило показники минулого року на 3,5 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області