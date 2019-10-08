Понад п’ять мільярдів гривень митних платежів – від запорізьких підприємств

У січні-вересні 2019 року запорізькі суб’єкти господарювання спрямували до державного бюджету 5 мільярдів 60 мільйонів митних платежів. У вересні експортери та імпортери перерахували 308,5 мільйона гривень.
Із загальної суми, сплаченої за дев’ять місяців, понад 75 відсотків забезпечили промислові підприємства регіону, які оформлювали поставки для використання у виробничих процесах. Від суб’єктів невиробничих галузей надійшло близько 25 відсотків.
Найбільші митні платежі припали на такі групи товарів: машини, устаткування та транспорт – 36 відсотків, паливно-енергетичні товари – 26 відсотків, метали та вироби з них – 12 відсотків, продовольчі товари та продукція сільського господарства – 9 відсотків, мінеральні продукти – 7 відсотків, продукція хімічної промисловості – 7 відсотків.
Запорізька митниця ДФС