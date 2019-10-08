Презентація книжки Євгена Ліра «Степовий бог»

Книгарня «Є» та видавництво «Дім химер» запрошують на презентацію книжки Євгена Ліра «Степовий бог» за участю автора. Захід відбудеться 11 жовтня. Початок – о 18:30. Модератор – Олесь Барліг.
Хассара — це слово звучить, наче пісок, що скреготить на зубах. Безмежна руйнівна сила, яка існувала задовго до появи людства, знов прокидається серед порожніх степів. Та що про це може знати Сергій — чотирнадцятирічний хлопець, що волею випадку познайомився з дивакуватим відлюдником? Чи стане йому розуму лишитися осторонь, чи встоїть він перед спокусою рушити за спалахами химерного світла, що тут і там проймає Запропади-місто? І чи втримає Кам’яна Вежа натиск Великого Ніщо?
Усі відповіді — в серці Степового бога.
Євген Лір відомий українському читачеві і як автор збірки екзистенційного горору «Підземні ріки течуть», і як перекладач не менш моторошних творів — завдяки йому українською заговорили творець «Короля у Жовтому» Роберт Чемберс та Алістер Кровлі, «найжахливіша людина на світі». Мешкає у Мелітополі, пояснює цим фактом свою прив’язаність до жахів.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.