Презентація книжки Євгена Ліра «Степовий бог»

Презентація книжки Євгена Ліра «Степовий бог»

Книгарня «Є» та видавництво «Дім химер» запрошують на презентацію книжки Євгена Ліра «Степовий бог» за участю автора. Захід відбудеться 11 жовтня. Початок – о 18:30. Модератор – Олесь Барліг.
Хассара — це слово звучить, наче пісок, що скреготить на зубах. Безмежна руйнівна сила, яка існувала задовго до появи людства, знов прокидається серед порожніх степів. Та що про це може знати Сергій — чотирнадцятирічний хлопець, що волею випадку познайомився з дивакуватим відлюдником? Чи стане йому розуму лишитися осторонь, чи встоїть він перед спокусою рушити за спалахами химерного світла, що тут і там проймає Запропади-місто? І чи втримає Кам’яна Вежа натиск Великого Ніщо?
Усі відповіді — в серці Степового бога.

Євген Лір відомий українському читачеві і як автор збірки екзистенційного горору «Підземні ріки течуть», і як перекладач не менш моторошних творів — завдяки йому українською заговорили творець «Короля у Жовтому» Роберт Чемберс та Алістер Кровлі, «найжахливіша людина на світі». Мешкає у Мелітополі, пояснює цим фактом свою прив’язаність до жахів.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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