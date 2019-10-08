Тихе полювання: маслюки у запорізьких лісах

У Крутоярівському лісі нещодавно зустрів грибників – чоловіка та жінку, поцікавився, чи вдалося щось уполювати? Ось що мені показали – у кошику справжні гриби маслюки. Не дуже багато, але все ж таки наші запорізькі крихітні лісові осередки спроможні приносити хоч і скромні, але приємні та гріючі грибні душі врожаї. Крутоярівський ліс –штучно насаджений, ще у ХІХ сторіччі, двічі знищувався: один раз під час громадянської війни і другий – під час другої світової, потім відновлювався знову. Маслюки вважаються цінним їстівним грибом, дуже смачним, таким неможливо отруїтися і переплутати із отруйною поганкою теж неможливо. Якщо пощастить знайти такого красеня в крапельках роси та у хвойних гілочках, -то їжте сміливо.
Олександр Максимов