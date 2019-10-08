За користування радіочастотами запорізькі підприємства зв’язку сплатили 772 тисячі

Запорізькі підприємства, які під час своєї діяльності використовують засоби радіозв’язку та радіомовлення, перерахували до бюджету 772 тисячі гривень. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на два відсотки.
Станом на початок жовтня в регіоні нараховується близько сотні компаній, які сплачують ренту за користування радіочастотним ресурсом. Найбільші суми надійшли від підприємств м. Запоріжжя – 408 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 158 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 53 тисячі, Василівського та Михайлівського районів – майже 50 тисяч.
Нагадуємо, суб’єкти господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій або дозволу, повинні перераховувати рентну плату до бюджету. Цей платіж обчислюється виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. Приміром, базова ставка рентної плати за стільниковий радіозв’язок діапазоном 300-2200 МГц складає 23085 гривні за 1 МГц, для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, звуку, цифрової інформації діапазоном 2-7 ГГц – 45,83 гривні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області