За користування радіочастотами запорізькі підприємства зв’язку сплатили 772 тисячі

За користування радіочастотами запорізькі підприємства зв’язку сплатили 772 тисячі

Запорізькі підприємства, які під час своєї діяльності використовують засоби радіозв’язку та радіомовлення, перерахували до бюджету 772 тисячі гривень. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на два відсотки.

Станом на початок жовтня в регіоні нараховується близько сотні компаній, які сплачують ренту за користування радіочастотним ресурсом. Найбільші суми надійшли від підприємств м. Запоріжжя – 408 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 158 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 53 тисячі, Василівського та Михайлівського районів – майже 50 тисяч.

Нагадуємо, суб’єкти господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій або дозволу, повинні перераховувати рентну плату до бюджету. Цей платіж обчислюється виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. Приміром, базова ставка рентної плати за стільниковий радіозв’язок діапазоном 300-2200 МГц складає 23085 гривні за 1 МГц, для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, звуку, цифрової інформації діапазоном 2-7 ГГц – 45,83 гривні.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка