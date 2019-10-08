Запорізька обласна філармонія представляє своє мистецтво у Києві

З нагоди святкування 80-ї річниці утворення Запорізької області 8 жовтня академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді виступить на сцені колонного залу імені Лисенка Національної філармонії України. Соліст – народний артист України Олексій Ботвінов (фортепіано).
Під час відкриття 63 симфонічного сезону у Запорізький обласній філармонії на запрошення генерального директора заслуженого працівника культури України Ірини Конаревої завітав професор, географ, директор музею-квартири Р.Глієра Кирило Ігоревич Новосельський-Глієр. Правнук великого митця високо оцінив майстерність запорізьких музикантів, які виконали Симфонію № 2 Р. Глієра. Головному диригенту академічного симфонічного оркестру, народному артисту України В’ячеславу Реді вручив диригентську паличку з колекції самого Р. Глієра. Маестро обіцяв диригувати цінним подарунком на концерті на сцені колонного залу імені Лисенка Національної філармонії України з нагоди 80-ї річниці утворення Запорізької області та заснування Запорізької обласної філармонії.
Увесь сезон 2019-2020 в Запорізькій філармонії обіцяє бути насиченим різножанровими культурно-творчими проєктами та цікавими прем’єрами. Заплановані й виступи відомих колективів та музикантів України за участю українських й іноземних артистів. Так, 1 листопада – концерт академічного симфонічного оркестру, соліст – Христос Грімпас (віолончель, Греція), диригент – Харіс Іліадіс (Греція); 3 листопада – концерт органної музики за участю народних артистів України Володимира Кошуби (орган, Київ) та Івана Кучера (віолончель, Київ); 12 жовтня – концерт Черкаського державного академічного заслуженого українського народного хору. Творчий склад філармонії поповнився новими фахівцями-співаками. Деякі з них раніше працювали в Дніпровському театрі опери та балету.
Як повідомив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко, завдяки підтримки обласної влади цього року активізована гастрольна діяльність колективів та солістів обласної філармонії. У рамках мистецького туру «Мій Запорізький край» до 80-річчя заснування Запорізької області творчі колективи обласної філармонії здійснили виїзди у Михайлівський, Мелітопольський, Якимівський, Гуляйпільський, Новомиколаївський, Приморський, Запорізький райони. Заплановані такі ж концерти в Оріхівському, Чернігівському, Приазовському, Великобілозерському, Вільнянському, Токмацькому районах області.
Традиційно виступи артистів філармонії прикрашають програми державних свят, фестивалів та урочистих подій. І у новому концертному сезоні Запорізька обласна філармонія даруватиме глядачам незабутні зустрічі із музичним мистецтвом.