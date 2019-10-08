Зустрічайте майбутнє на «InCo Forum-2019» у Запоріжжі!

17 жовтня у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак-Палац» відбудеться IV Міжнародний форум інновацій та кооперації «InCo Forum-2019». Захід організовують Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька торгово-промислова палата і Торгово-промислова палата України.
Основною темою форуму цього року обрано ІННОВАЦІЇ – як фактор конкурентоспроможності бізнесу, ефективного розвитку територій і державного управління.
До діалогу запрошуються представники ділової, наукової, політичної, адміністративної еліти. Адже від оволодіння інноваційними механізмами розвитку залежить доля всієї України, її перспективи у сучасному світі.
Формат «InCo Forum-2019»
У рамках форуму заплановано проведення трьох тематичних дискусій:
- Інновації в промисловості: від ідеї до впровадження, а також – «промисловий безвіз» для українського експорту до ЄС
- Смарт-технології в управлінні підприємствами та територіями
- Майбутнє держави – за розвитком IT-технологій
Під час пленарної частини буде запропонована спільна дискусія щодо стратегічного бачення розвитку області, презентовані великі інфраструктурні проекти і, звісно, чекаємо на успішні історії від бізнесу, територіальних громад про їх власний шлях до інноваційного розвитку.
Також «InCo Forum-2019» супроводжуватиме триденна спеціалізована виставка інновацій від промислових, консалтингових, ІТ-компаній України. Експозиція триватиме з 16 по 18 жовтня у виставковому центрі «Козак-Палац».
Представник ТПП України в Австрійській Республіці Райнер Рудольф Франц Штальтнер – серед постійних експертів «InCo Forum», завітає до Запоріжжя і цього року. Говорячи про роль форумів у розвитку економіки та бізнесу, зазначає:
«З великим задоволенням беру участь у форумі, адже Запоріжжя – дуже важливий регіон України. Такі заходи, що відзначаються високим рівнем організації, дуже вагомі, тому що дають поштовх для подальшого розвитку, примушують замислитися над майбутнім».
Які завдання «InCo Forum-2019»?
- Створити ефективний майданчик для висвітлення шляхів інноваційного розвитку України, її регіонів та підприємств.
- Надати можливість бізнесу ознайомитися із програмами підтримки та фінансування інновацій, наявними інвестиційними та венчурними фондами.
- Представити потенціал Запорізької області інвесторам.
- Презентувати сучасні та перспективні інноваційні проекти області.
- Довідково
Минулого року «InCo Forum» об’єднав понад 800 учасників ділової частини форуму, серед яких представники Австралії, Австрії, Голландії, Німеччини, США, Узбекистану. Взяли участь більше 40 авторитетних українських та закордонних експертів з питань розвитку бізнесу та територій, альтернативної енергетики, соціального підприємництва. Працювала тематична експозиція об’єднаних територіальних громад області та спеціально створена інтерактивна система голосування за кращий проект від ОТГ.
Детальна інформація про «InCo Forum-2019» на сайті www.ziif.in.ua
Тел. для довідок: (061) 213-50-26