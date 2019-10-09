Лепрекони запрошують на побачення

У Запоріжжі 12-13 жовтня відсвяткують День Міста і проведуть традиційну Покровську Ярмарок. І під час ярмарку на каскаді фонтанів «Райдуга» відбудеться фестиваль ірландського і американського степу.
У суботу, 12 жовтня, о 18:00 – вечір вільної імпровізації «JAM SESSION» від учасників-танцювального простору.
У неділю, 13 жовтня, о 18:00 – унікальне «Irish Show» від учасників танцювального простору «Z-TapforLife» в супроводі Jazz Band..
Вас чекають ексклюзивні шоу-номери, таємничий світ лепреконів і багато іншого. Також на ярмарку буде чимало цікавих івентів, локацій і мініфестиваль А також покажуть таємничий світ лепреконів