На Запоріжжі 7300 працівникам збільшено розмір оплати праці

Запорізькі податківці підбили результати роботи з підвищення заробітних плат до законодавчо встановленого рівня.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, за результатами І півріччя коло роботодавців Запорізької області збільшилось на 349 юридичних осіб, які створили робочі місця доля 1737 найманих працівників. Поряд із цим кількість підприємств, які недотримувались мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці вдалося зменшити у порівнянні до попереднього кварталу на 248 СГД. За рахунок вжитих заходів 7300 робітникам збільшено розмір зарплат.
За підсумками другого кварталу більшість підприємств-“мінімізаторів” була зосереджена у м. Запоріжжя – понад 2,3 тисячі, у м. Мелітополь, Мелітопольському та Веселівському районах – 285, м. Бердянськ, Бердянському та Приморському районах – 171. Водночас на цих територіях 192 роботодавця виконали законодавчі вимоги та підвищили зарплати 6100 працівникам.
Понад 30 відсотків від загальної кількості підприємств, які мінімізували видатки на оплату праці, здійснювали діяльність у галузі промисловості, 25 відсотків – сільгоспвиробники, 15 відсотків – компанії оптової та роздрібної торгівлі.
Як наголосив керівник податкової служби регіону, податківці виявляють ризикові СГД, аналізуючи інформацію з різних джерел, та проводять серед них роз’яснювальну роботу і вживають різні заходи з метою добровільного збільшення доходів, які вони виплачують своїм співробітникам.
Так, нещодавно шістьох “мінімізаторів” було встановлено у сфері торгівлі за допомогою співставлення виторгів з РРО та кількістю найманих працівників. Як з’ясувалося, при фактичних показниках діяльності та штатної чисельності робітників використання неповного робочого часу є неможливим. Наразі ці суб’єкти господарювання підвищили зарплату 26 працівникам.
Крім того, переліки ризикових СГД передаються до підрозділів податкової міліції, Управління Держпраці та Управління соціального захисту населення для відповідного реагування.
Водночас налагоджено взаємодію з управлінням транспорту та дорожнього господарства Запорізької облдержадміністрації, у рамках якої здійснюється обмін інформацією щодо підприємств-перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах. Це дає можливість проаналізувати реальну ситуацію із офіційною занятістю у транспортній галузі та впливати на недбайливих роботодавців.
Нагадаємо, що у 2019 році згідно із законодавством в Україні мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 4173 гривні. При цьому середня зарплата по Запорізькій області у 2019 році складає 10211 гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області