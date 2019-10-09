Ні капітуляції: у Запоріжжі створили штаб спротиву

На акцію протесту “Ні капітуляції” біля адміністративної будівлі на Майдані Героїв у Запоріжжі у неділю, 6 жовтня, вийшли сотні патріотично налаштованих людей. Чимало з них взяли з собою прапори України та тематичні плакати. Зокрема, на них були написи «Ні відведенню українських військ!».
На акцію прийшли волонтери, ветерани АТО, активісти громадського руху і пересічні громадяни. Всі вони капітуляцією і навіть державною зрадою вважають підписання Кучмою у Мінську документу, який називають “Формула Штайнмайєра”.
На акції зібрали підписи під зверненням до депутатів обласної ради негайно ж зібрати сесію та ухвалити звернення до Президента із вимогами не допустити здачі українських територій та інтересів. До слова, на момент виходу нашої газети такі резолюції вже ухвалили Івано-Франківська, Сумська, Львівська, Тернопільська обласні ради.
Також учасники запорізької акції створили штаб спротиву. Саме у ньому будуть координувати подальші дії та формувати подальшу стратегію.
Запорізьких активістів підтримали однодумці у Мелітополі, Бердянську, Токмаку й інших районних центрів нашої області.
Наразі стало відомо, що розведення військ під Золотим, яке було заплановане на вівторок 8 жовтня, не відбудеться через порушення режиму припинення вогню. В той день, коли мала відбутися процедура розведення військ, і наші частини мали б відійти на позиції 2016-го року, з боку ворога відбувся обстріл наших позицій. А за домовленостями, підписаними у Мінську, процедура розведення може відбутися лише за умови повного припинення вогню протягом тижня. Українське військове командування зазначає, що відтак процес розпочнеться не раніше, ніж за сім днів з моменту останнього пострілу, а отже не раніше 16 жовтня.