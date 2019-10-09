Підприємці вийшли на Майдан

Підприємці під станами Запорізької облдержадміністрації (пр. Соборний, 164) влаштували акцію протесту. Мітингувальники заявили, що вони проти законороектів 1053-1 і 1073. Представники малого та середнього бізнесу вимагають, щоб Президент України наклав вето на ці законопроекти.
Організатори акції наполягають, що запровадження нових правил для використання реєстраторів розрахункових операцій призведе до збільшення вартості різних категорій товарів, а також унеможливить організації роботи певних категорій підприємців.