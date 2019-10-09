У опалювальний сезон Запоріжжя входить з одним із найнижчих тарифів в Україні.

Про це повідомив Олександр Грек, генеральний директор Концерну «Міські теплові мережі», під час прес-конференції в Агенції регіональних ініціатив.
Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Запоріжжі діє тариф на послуги з теплопостачання для населення:
– для споживачів зі встановленими лічильниками тепла – 1481,070 грн за гігакалорію (з ПДВ);
– для споживачів без встановлених лічильників тепла – 34,560 гривні за 1 кв. метр (з ПДВ).
Тоді як гаряча вода споживачам, у яких в наявності так звані рушникосушки, обходиться в 87,330 гривень за кубічний метр.
Без рушникосушки – 80,740 гривень за кубометр води.
Для порівняння: мешканцям сусіднього Харкова гігакалорія вже обходиться в 1539,50 грн, а Дніпра – 1579,51 грн з ПДВ.
У той же час тариф на теплову енергію для киян становить вже цілих 1654,41 грн за гігакалорію. А для мешканців Херсона – 1621,08 грн, Чернігова – 1737,61 грн і Луцька взагалі 1847,75 грн з ПДВ.
«Від колективу Концерну «Міські теплові мережі» хочу подякувати більшості запоріжців, які сплачують за спожиті тепло і гарячу воду, – підкреслює Олександр Грек. – Це дозволило нам своєчасно відремонтувати котельні та аварійні ділянки на тепломережах для стабільного теплопостачання під час опалювального сезону 2019-2020 років».
Зокрема, під час літніх місяців рівень розрахунків запоріжців за грудень – липень підвищився до 86 відсотків. Рівень розрахунків у серпні склав 156,51%, у вересні – 137,84%.
У підсумку Концерн «МТМ» отримав електронною поштою договори від постачальника природного газу НАК «Нафтогаз України», опрацював їх, належним чином оформив та направив постачальнику природного газу.
Таким чином, Концерн «МТМ» внесено до Реєстру споживачів постачальника НАК «Нафтогаз України» на газовий місяць (жовтень). Це означає наявність номінацій на поточний період.
Щоправда розслаблятися запоріжцям не варто. Оскільки номінації на природній газ надаються щомісячно. А заборгованість споживачів перед станом на 4 жовтня 2019 року:
– населення – 746 млн грн.;
– юридичних осіб – 64 млн грн.
Саме тому від початку року юристами Концерну підготовлено 59 тисяч претензій на 544 млн гривень. До Державної виконавчої служби передано три тисячі судових рішень про стягнення заборгованості на 27 млн гривень. У примусовому порядку вже стягнуто 17 млн гривень.
До роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років гоготові 61 котельня і 52 ЦТП, а також 757,297 км теплових мереж в двотрубному вимірі. Плюс виконана заміна 7,214 км теплових мереж в однотрубному обчисленні.
Під час опалювального сезону 2019-2020 років Концерн «МТМ» впроваджує пілотний проект з приєднання однієї з 40 невеликих котелень (кожна з яких виробляє менше одного відсотка від загальної кількості теплової енергії) – до однієї з дев’яти великих котелень (якими виробляється 95% від загальної кількості теплової енергії).
Для цього менш ніж за рік в Центральний тепловий пункт (ЦТП) переобладнано введену в експлуатацію ще 1950 року котельню по вулиці Глісерній, яка обслуговує вісім житлових будинків (1156 абонентів).
Відзначимо, що під землею прокладено 1,5 тисячі погонних метрів трубопроводів від найпотужнішої котельної Олександрівського району по вул. Святого Миколая.
Реалізація проекту вартістю 4,8 млн гривень призводить до зниження використання енергоносіїв при виробництві та транспортуванні теплової енергії на 30-40 відсотків. Варто наголосити на тому, що сучасне обладнання ЦТП дозволяє регулювати рівень подачі тепла в будинки залежно від температури зовнішнього повітря. Це унеможливлює появу так званих перетопів, та зменшує вартість квадратного метра опалювальної площі в квартирах запоріжців.
У 2019 році Концерн «МТМ» також завершує проект з технічного переоснащення восьми ЦТП з погодним регулюванням.
Тепломеханічні роботи виконали на ЦТП з погодним регулюванням по вулиці Яценка, 1, та проспекту Соборному, 198. Плюс закуплені матеріали та обладнання для ЦТП з погодним регулюванням по бульвару Гвардійському, 137, та вулицях Патріотичній, 37 і Незалежної України, 90. Запуск цих трьох об’єктів до експлуатації відбудеться до кінця поточного року.
Яким чином заощаджують гаманці запоріжців
Яким чином гаманці тисяч запорізьких сімей відтепер заощаджують гроші на опаленні – розглянемо на порівняльному аналізі після відкриття ЦТП з погодним регулюванням.
За приклад візьмемо одну з двокімнатних квартир по вулиці Сергія Синенка, 19, опалювальна площа якої складає 44,07 кв. м:
– у березні 2018 року за послуги з централізованого опалення там нараховано – 963,93 грн (вартість 1 кв. м. опалювальної площі квартири – 22, 2616 грн);
– у березні 2019 року, коли працює ЦТП, за послуги з централізованого опалення Концерном «МТМ» вже нараховано тільки – 682,96 грн (вартість 1 кв. м. опалювальної площі в квартирі знизилася до 15,7727 грн).
Як бачимо, мешканці цієї квартири в березні 2019 року сплатили на 280, 97 грн. менше, ніж у березні 2018 року. І це за умови, що тариф на послуги з централізованого опалення з 1 січня поточного року виріс на 20%.
«Зелені інвестиції»
За рахунок «Зелених інвестицій» до кінця 2020 року в Запоріжжі
встановлять 100 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житлових
будинках, школах, дитячих садах та лікарнях.
Загальна сума отриманих Запоріжжям за Кіотським протоколом
«Зелених інвестицій» складає 106 мільйонів гривень.
Уже триває процедура тендерних торгів. Для участі в цих торгах зареєструвалися 7 учасників.
Після встановлення ІТП споживання теплової енергії скорочується,
мінімум, на 15%.
Варто додати, що на сьогодні ІТП встановили мешканці 31 будинку.
Тільки з початку 2019 року з відповідними заявами на встановлення ІТП звернулися представники 44 будинків.
Нові договори
Відповідно до нової редакції Закону «Про житлово-комунальні послуги» Кабмін 21 серпня 2019 року затвердив Правила надання послуг з постачання теплової енергії та типові договори. До 1 травня 2020 року запоріжці мають визначитися, яка з цих форм договорів для Вас є більш прийнятною:
– як з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової
енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання). Плата виконавцю складається з плати за послугу, плати за абонентське обслуговування, плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкової системи теплопостачання багатоквартирного будинку;
– як з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової
енергії. Плата виконавцю складається з плати за послугу, плати за абонентське
обслуговування.
– як з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової
енергії. Плата виконавцю складається з плати за послугу.
– або це колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії. Плата виконавцю складається з плати за послугу.
Встановлення вузлів комерційного обліку тепла
Концерн «МТМ» продовжує встановлення вузлів комерційного обліку тепла (загальнобудинкових лічильників) за рахунок бюджету Запоріжжя:
– рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради затверджено перелік зі 196 житлових будинків;
– встановлення приладу комерційного обліку тепла можливе виключно після виконання антивандальних заходів мешканцями житлових будинків;
– відповідно до Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, надалі відновлення вкрадених загальнобудинкових лічильників відбуватиметься за рахунок мешканців.
– наразі вузлами комерційного обліку тепла обладнані 3600 запорізьких житлових будинків.
Коли саме має стартувати опалювальний сезон у Запоріжжі
Згідно Правил підготовки до опалювального періоду та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж:
– включення систем опалення здійснюється власниками теплових господарств за узгодженням з теплопостачальними організаціями за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 градусів С;
– уключення та відключення систем теплоспоживання здійснюється за графіком, узгодженим з теплопостачальною організацією;
– остаточне рішення приймається органами місцевого самоврядування.
Як правило, в Запоріжжі, враховуючи наш кліматичний пояс і досвід попередніх включень, опалювальній сезон стартуватиме у 20-х числах жовтня.