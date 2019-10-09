Запорізькі січові козаки з Хортиці запалили спільноту у Відні

Запорізькі січові козаки з Хортиці провели показові виступи в австрійській столиці. В суботу козаки на чолі з отаманом Юрієм Капішинським виступили перед українською громадою в Українській суботній школі у Відні, у неділю – на пагорбі Каленберг у Віденському лісі, де проходило українсько-польське святкування 336-ї річниці звільнення Відня від турецької облоги.
Цьогоріч до вшанування пам’яті предків, загиблих під Віднем, на запрошення українського посольства доєдналися запорозькі січові козаки. Зокрема, вони насипали біля пам’ятника спеціально привезену з Хортиці землю і здійснили на честь загиблих урочисті постріли з пістоля та козацької гармати.