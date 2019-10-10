Гостей Покровського ярмарку розважатиме “Пернач” 10.10.2019 12 жовтня Народний ансамбль Запорізької поліції “Пернач” візьме участь у святкуванні Дня міста Запоріжжя. Шукайте улюблених артистів на сцені навпроти каскаду фонтанів «Веселка» приблизно з 16 години – на “розігріві” у «Країни мрій» Олега Скрипки! Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Культура