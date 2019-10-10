Гостей Покровського ярмарку розважатиме “Пернач”

Гостей Покровського ярмарку розважатиме “Пернач”

12 жовтня  Народний ансамбль  Запорізької поліції “Пернач” візьме участь у святкуванні Дня міста Запоріжжя. Шукайте улюблених артистів  на сцені навпроти каскаду фонтанів «Веселка»  приблизно з 16 години – на “розігріві” у «Країни мрій» Олега Скрипки! 

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