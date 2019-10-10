Гвардійці їдуть додому

9 жовтня, звільнилась в запас перша черга військовослужбовців-строковиків 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України. Хлопці прийшли на строкову службу навесні 2018 року і відслужили 18 місяців.
Звільняємих у запас особисто вітав командир частини на стройовому плацу та вручав почесні грамоти за високі показники у службово-бойовій діяльності частини.
Гвардійців проінструктували щодо порядку становлення на військовий облік та дотримання мір безпеки під час повернення додому. Командир полку, підполковник Андрій Бєляєв побажав хлопцям бути мужніми чоловіками та гідними громадянами України, які завжди готові захистити себе, свої родини та рідну землю.
«Тільки зараз, звільняючись в запас, я розумію що служба у лавах Національної Гвардії навчила багатьох речей які знадобляться в подальшому житті. Обіцяю ніколи не забути Військової присяги та бути гідним членом суспільства» – поділився старший солдат Руслан Марченко.
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