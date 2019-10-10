Мітинг-реквієм присвячений Дню визволення міста Запоріжжя та Дню захисника України

Сьогодні, гвардійці 9 полку оперативного призначення НГУ взяли участь у мітингу з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці визволення Запоріжжя від нацистських загарбників, який відбувся біля меморіального комплексу «Скорботна мати», що у Дніпровському районі міста.
Загальнодержавне свято відзначатиметься вже найближчого понеділка – 14 жовтня. До урочистого заходу приєдналися представники Дніпровської райадміністрації, працівники підприємств, установ, медичних закладів, ветерани та небайдужі містяни.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять побратимів, загиблих на полі бою, тих, кого не дочекалися додому рідні.
Наостанок присутні вшанували пам’ять захисників покладанням квітів до меморіалу «Скорботна мати».
#3029NGU