На меморіальному комплексі «Летять журавлі» вшанували захисників Запоріжжя

Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення НГУ взяли участь у урочистих заходах з нагоди вшанування воїнів-визволителів міста Запоріжжя у 1943 році.
Церемонія відбулась на меморіальному комплексі «Летять журавлі» та меморіалі загиблим воїнам при звільненні Запоріжжя що на Капустяному кладовищі. Жителі міста, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення та ліцеїсти зібралися разом, щоб вшанувати пам’ять справжніх героїв тих часів та пом’янути загиблих воїнів АТО.
Урочистості розпочинались з промов представників міської влади та виконання Державного Гімну під супровід оркестру військової частини 3029. Лунав військовий салют. Традиційно усі присутні вшановували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Після урочистостей виступили вихованці шкіл та гімназії міста Запоріжжя з ліричними та дуже зворушливими віршами. А наприкінці мітингу відбулось покладання квітів до меморіалів загиблих.
#3029NGU