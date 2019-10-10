Рівні можливості – світло у темряві

Запорізька інклюзивна трупа «Рівні можливості» презентувала благодійну виставу «Світло у темряві» у міському Палаці дитячої та юнацької творчості. Режисерка та авторка – відома запорізька мисткиня і громадська діячка Маріанна Смбатян. Прем’єра вистави відбулася в рамках проєкту «Інклюзивний марафон «Творчість без обмежень». Його реалізує єврейський общинний центр «Мазаль Тов» за підтримки Українського культурного фонду.Театр «Рівні можливості» унікальний для Запоріжжя. Половина акторів мають інвалідність різного характеру. Творчий колектив поставив дві п’єси авторства Маріанни Смбатян. «Світло у темряві» – нова робота, яку актори готові презентувати запорізьким глядачам.