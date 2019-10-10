Ретроавтомобілі, розіграш поросят і овець, пісочна анімація та виступ зірки української естради – Широківська громада відсвяткує третю річницю з дня створення!
Шановні колеги! Запрошуємо вас на «ДЕНЬ ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ-2019»
Будемо раді бачити вас на масштабному святкуванні третьої річниці Широківської громади, яке відбудеться 13 жовтня в селі Августинівка з 12:00 біля місцевої школи.
На гостей чекає святкова яскрава програма та лотерея з різноманітними призами, серед яких – поросята, вівці та барани.
Партнером Дня Широківської громади цього року стане запорізький Музей ретро-автомобілів «Фаетон», відтак на території святкового містечка будуть представлені унікальні автівки.
Для дітей впродовж свята будуть проводитись майстер-класи, розгорне свою роботу містечко професій, працюватимуть локація громадської активності, спорту та дитячих розваг. Гості свята зможуть придбати продукцію від виробників Широківської громади – мед, продовольчі товари на великому продуктовому ярмарку.
У святковому містечку буде організована зона фуд-корту, а всіх гостей Дня громади безкоштовно частуватимуть козацьким кулішем.
Впродовж дня на великій сцені Августинівки триватиме великий концерт від найкращих виконавців Широківської громади, а під вечір відбудеться вже традиційна улюблена жителями лотерея. Родзинками цьогорічного святкового дійства стануть пісочна анімація та виступ зіркового гостя-улюбленця мільйонів українців!
Програма свята:
12:00 – 12:30 – Урочисте відкриття Дня громади керівництвом та почесними гостями;
12:30-16:00 – Святковий концерт
12:30 – 16:00 – Робота виставки, розважальних зон
16:00 – 18:00 – Розіграш святкової лотереї
18:00 – Пісочна анімація, виступ хедлайнера святкової програми, зіркового гостя української естради.
18:40-19:00 – Завершення урочистостей, святковий фейєрверк.
Запрошені гості: голова Запорізької ОДА Віталій Туринок, Запорізький міський голова Володимир Буряк, голова Запорізької облради Григорій Самардак, народний депутат України Марина Нікітіна та інші.
Будемо раді бачити вас на святі!
Як громада святкувала другу річницю з дня створення – у цьому відео https://www.facebook.com/shyroke.org.ua/videos/2223410601270017/