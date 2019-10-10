Студенти з усієї України руйнують стереотипи про Запоріжжя

Запоріжжя стало третім містом, до якого приїхали учасники національних обмінів студентами GOxChange, аби познайомитися з активними містянами, відвідати незвичні місця та зробити це місто кращим
Кожне українське місто — це особливі місця, креативні люди та унікальні враження. І таку Україну для себе має відкрити кожен. Цьому допоможе наймасштабніша в Україні програма обміну студентами GOxChange, яка безжалісно руйнує стереотипи та об’єднує українську молодь. Тепер не треба шукати перехоплюючу дух природу, незвичні місця та активний відпочинок за кордоном, все це є у нас. Саме тому восени національні обміни студентами GOxChange відбудуться у чотирьох містах України: Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Івано-Франківську.
До Запоріжжя учасники обміну приїхали 6 жовтня і вже встигли відвідати важливі місця Запоріжжя разом із знавцем міста Романом Акбашем та познайомитись із засновником платформи “Дві Башти” Павлом Наброєвим, який розповів про історію створення та місію його проекту. Ця платформа підтримує креативні ініціативи, бізнес та навчальні програми і доводить, що кожен може робити своє місто краще.
Попереду на студентів чекають лекції, тренінги, воркшопи та екскурсії до визначних місць Запоріжжя. Результатом цього обміну стане презентація проектів учасників, які зможуть покращити життя містян. Так, українська молодь покаже, що не важливо з якого ти міста і чим ти займаєшся, важливо те, що об’єднавшись, українці можуть змінюватись та змінювати.
Програма організована за підтримки Міністерства молоді та спорту України, громадської організація “Глобал Офіс” та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).
“Ми хотіли показати, що кожне місто в Україні — це люди. Люди, які його змінюють та розвивають”, — координаторка програми GOxChange Світлана Колодій ділиться успіхами цьогорічного молодіжного обміну, який відбувся в Маріуполі. Організатори впевнені, що розвиток міст залежить від проактивних і свідомих громадян. На прикладі культурних та громадських діячів молодь вчиться діяти та не боятись помилок.