Зустрічайте новий випуск “ПравдиЗП”

Друзі! У четвер, 10 жовтня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А світло у кінці тунелю з цього питання вже засвітило. Бо Верховний суд України виніс 25 вересня відповідну Ухвалу у справі №280\5102\18 про визнання бездіяльності Запорізької обласної ради у питанні реформування КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР протиправною і зобов’язав депутатів все ж виконати Закон про роздержавлення по відношенню до «Запорізької правди». Рішення суду остаточне, а його невиконання призведе до притягання до кримінальної відповідальності осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (ст 382 Кримінального кодексу України, зокрема, п.4 Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років). Тож можна сподіватись, що депутати проявлять відповідальність і ухвалять єдине вірне рішення щодо «Запорізької правди».
Перша спроба депутатів таки ж виконати рішення суду відбулася на пленарному засіданні 32-ої сесії облради 3 жовтня. Втім, не так сталося, як гадалося. Деталі у свіжому випуску нашої газети.
Разом з тим новий випуск нашої газети вийшов у світ під егідою святкування Дня захисника України. А оскільки на тиждень, що очікує на нас попереду, припадають ще й 11 жовтня – Міжнародний день дівчаток і 15 жовтня – Міжнародний день сільських жінок, то наскрізною темою його стала роль жіноцтва у різних сферах економічного і культурного життя нашої країни і регіону.
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Про жінок на війні вже знаємо чимало. А тепер дізнаємося про жінок у полоні. Розповідь про долі трьох полонених українок у документальному циклі фільмів «Неzламні» авторки Ольги Волинської вражає у самісіньке серце. Знайомство з героїнями відбулося на прем’єрному показі фільму у ККЗ ім.Довженок у Запоріжжі. Деталі в нашій газеті.
Піднімаємо й важливі соціально-економічні проблеми.
Зокрема, поміркуємо про внесок жіноцтва в Україні у …зростання ВВП. Фахівці підрахували: збільшення зайнятості українських жінок до рівня зайнятості чоловіків забезпечило б 7% зростання ВВП на рік. Як цього домогтися? Про це читайте у нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чи продовжить Укрпошта доставляти монетизовані субсидії, кому саме та як можна зекономити на платіжках ? Про це дізнайтесь із нашої газети.
Висвітлюємо й культурне життя регіону.
Як у Запоріжжі «загубився» Сінатра? Інтригу актори Запорізького академічного театру молоді зберігають до останньої миті своєї вистави. Інтригує і сама назва вистави «Sinatra. Музика. Життя. Жінки». Погодьтеся, саме «Жінки» чіпляють найбільше. Бо, як стверджує наша журналістка Віталіна Московцева, яка бачила все на власні очі, саме «Жінки» і є для Френка Сінатри «Музикою» і, власне, «Життям». Критичні думки заповзятої театралки з приводу вистави читайте у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … «тихе полювання» на Запоріжжі.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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