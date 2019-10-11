14 жовтня – Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці»

14 жовтня з 08.30 по 17.00 з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва, Дня захисника України та Дня визволення міста Запоріжжя на славній землі острова Хортиця пройде Х Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці».
Як повідомив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, Владислав Мороко, Всеукраїнський фестиваль «Покрова на Хортиці» вже став справжнім втіленням ідеї розвитку національної культури і духовності, популяризації українського козацтва та об’єднання творчого потенціалу усіх регіонів України. До нас приїдуть творчі колективи та гості з усієї України. Велику підготовчу роботу з організації фестивалю «Покрова на Хортиці» проводять Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, Обласний методичний центр культури і мистецтва, Національний заповідник «Хортиця», Обласний краєзнавчий музей, Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г.Магара.
В рамках фестивалю «Покрова на Хортиці» 12 жовтня о 16.00 відбудеться також гала-концерт Всеукраїнського фестивалю «Краса і гордість козацького краю» у ПНЗ «Міський палац дитячої та юнацької творчості». На честь урочистого відкриття Х Всеукраїнського фестивалю «Покрова на Хортиці» в Запорізькій обласній філармонії 12 жовтня о 18.00 пройде концерт Черкаського державного академічного заслуженого українського народного хору Цього року на Хортиці урочисті заходи Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» матимуть дві локації і проходитимуть на території ІКК «Запорозька Січ» та на «Козацькому колі» (біля музею історії запорізького козацтва Національного заповідника «Хортиця»). Вхід на територію ІКК «Запорозька Січ» – безкоштовний, вітається присутність на святі в національному костюмі. Весь день працюватиме фудкорд із смачними наїдками та гарячими напоями на території оглядового майданчику музею запорізького козацтва.
На території ІКК «Запорозька Січ» пройде молебень у Січовій церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Завершиться служба урочистою ходою під супровід козацьких пісень. Особливу урочистість заходу надасть участь у святі учасників АТО-ООС та волонтерів. На території комплексу «Запорозька Січ» плануються виступи запорізьких пісенних колективів: «Пернач», «Козаки-запорожці», «3029», шоу «02», студентського хору «Дніпро», ансамблю бандуристів та київського гурту «КолоДій». Працюватиме дитяча майстерня, містечко народних майстрів, інтерактиви; біля січі свою майстерність покажуть «Січові козаки» (виступи платні). Крім того, в цьому році на січі розташуються дебютанти фестивалю – історичні реконструктори, козаки Куреня Печерської сотні Київського полку. Малечу на січі чекають майстри, які будуть вчити петриківського розпису. Діятиме традиційний інтерактив «Козацький писар» – перевдягання у автентичний одяг козацької доби, друкарство та тиснення на шкірі.
Дістатись на свято можна буде тролейбусом №1, який курсує від зупинки майдан Профспілок, також міська влада обіцяє надати додатковий транспорт.
На «Козацькому колі» гостей свята радо вітатимуть містечко майстрів народного мистецтва «Запорізькі обереги», пройде туристична виставка «Гостинне Запоріжжя», концерт фестивалю національних культур «Єдина родина». З 11.00 на сцені «Козацького кола» почнеться велика святкова програма за участю професійних та аматорських колективів з усієї Запорізької області та багатьох куточків України: з Донецької, Полтавської, Сумської областей, с міста Києва.
На святі можна буде зможете придбати українські сувеніри, традиційні гостинці, одяг та багато інших цікавинок.
Також в рамках фестивалю «Міський Палац дітей та юнацтва» Запорізької міської ради запрошує о 16.00 на Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль «Краса і гордість козацького краю».
Локація 1. Програма заходів на Історико-культурному комплексі «Запорозька Січ»
08.30 – 10.30 Божественна Літургія в Січовій церкві, традиційний дзвін.
10:30 – 11:00 Урочиста хода від Покровської церкви на «Запорозькій Січі» до Козацького Кола. Спільна молитва по завершенню ходи.
08.30 – 15.00 Виставка Національної Спілки майстрів на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ».
10.00 -17.00 Робота виставки ікон в церкві на «Запорозькій Січі».
10.45 -14.00 Виступи запорізьких колективів: ансамблі «Пернач», «Козаки-запорожці», гурт «3029», шоу «02», студентський хор «Дніпро», ансамбль бандуристів ДМШ № 3, студенти театрального факультету ЗНУ.
13.15 – 14.00 Концерт гурту «КолоДій» (м. Київ)
14:00 – 14:30 Виступ козацької школи бойового мистецтва «Спас»
10.30 – 12.00 Майстер-класи з петриківського розпису в Січовій школі.
10.00 – 15.00 Виступ реконструкторів Печерської сотні Київського полку
11.00, 14.00, 15.30 Вистава колективу козацького мистецтва «Січові козаки».
10.00 – 15.00 Інтерактив «Козацький писар», перевдягання у автентичний одяг козацької доби, друкарство та тиснення на шкірі.
Локація 2. Програма заходів на «Козацькому колі»
11.00 – 11.20 Театралізований пролог у виконанні артистів Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара.
11.30 – Великий концерт. У концертній програмі беруть участь Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», Київська муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Ревуцького, академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії, композитор-пісняр, заслужений працівник культури України Анатолій Сердюк, народний ансамбль бандуристок «Струни серця» Лохвицького районного будинку культури Полтавської області, зразковий ансамбль фольклорного танцю «Златоустьє» Златоустівського центру народної творчості Волноваського району Донецької області, народний фольклорний ансамбль «Дивоцвіт» Гадяцького районного будинку культури Полтавської області, хореографічний колектив «Артес» Великобубнівської сільської дитячої музичної школи Роменського району Сумської області, народний жіночий вокальний колектив «Горлиця» Ольгинського міського будинку культури Волноваського району Донецької області, народний самодіяльний хоровий колектив комунального закладу «Районний будинок культури» Зіньківської районної ради Полтавської області, художній керівник Тетяна Іванина, народний аматорський хоровий колектив «Азовські зорі» Кирилівського селищного будинку культури №2 філії № 2 комунального закладу «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, народний хоровий колектив «Криниченька» Чернігівського селищного палацу культури Чернігівського району Запорізької області.
14.00 – Концертний блок фестивалю національних культур «Єдина родина». У фестивальному концерті беруть участь зразковий ансамбль грецького танцю «Зорба» комунальної установи «Центр культури і дозвілля селища Старий Крим Маріупольського району Донецької області, студія грузинського танцю «Імеді», народний грецький пошуково-дослідницький фольклористичний ансамбль «Бір Тайфа» комунальної установи «Центр культури і дозвілля селища Старий Крим» Маріупольського району Донецької області, народний фольклорний циганський колектив «Хітана» Кирилівського селищного будинку культури №1 філії № 1 комунального закладу «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, народний ансамбль пісні та музики «Чумацький шлях» комунального закладу «Палац культури «Титан» м. Запоріжжя.
14.45 – Виступає Запорізький муніципальний театр танцю Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради.
15.00 – Виступ театру козацького бою «Запорозький Спас», турнір козацького бою «Лава на лаву».