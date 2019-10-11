“Лігу успіху” для підлітків підтримує Посольство США в Україні

У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеки завдяки підтримці Посольства США в Україні стартував новий проект для підлітків Запоріжжя. Ще з грудня 2018 року в Запоріжжі за ініціативи благодійного фонду «Імпульс.ЮА» реалізується програма розвитку громадської активності підлітків та молоді вразливих категорій. Програма отримала неофіційну назву «Ліга успіху», а її головна ідея висловлена у девізі «Від розвитку людини – до успіху країни». Учасники програми показали хороші досягнення у всіх компонентах проекту, і навіть почали реалізовувати власні волонтерські ініціативи. З вересня 2019 року в рамках цієї програми заплановано проведення навчально-практичних заходів з особистісного розвитку, а також з розвитку знань та навичок громадської і волонтерської діяльності.До речі, випускники попередніх етапів «Ліги успіху» стануть асистентами тренерів та для наставниками новачків у новому проекті. Таким чином зможуть передати здобутий досвід, та удосконалити власні навички тренерства. Також на учасників очікує реалізація власних волонтерських ініціатив, навчальні візити до інших регіонів України, випробовування себе у якості тренерів для однолітків, і великий підсумковий форум, який відбудеться влітку наступного року.