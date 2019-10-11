На Запоріжжі надходження туристичного збору зросли на 144 відсотки

На Запоріжжі надходження туристичного збору зросли на 144 відсотки

За дев’ять місяців поточного року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло майже 4,8 мільйона гривень туристичного збору. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 2,8 мільйона гривень або на 144 відсотки.

Значні суми збору платники спрямували у серпні – 1 мільйон 640 тисяч, у липні – понад мільйон, у вересні – 713 тисяч, у травні – 413 тисяч та у червні – 389 тисяч.

Найбільші доходи з початку року отримали скарбниці Якимівського району – 1 мільйон 766 тисяч, зростання до рівня минулого року склало 1,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 1,5 мільйона (+548 тисяч), м. Запоріжжя – більше 1,4 мільйона (+980 тисяч).

Усього на території регіону туристичний збір сплачують 774 платника, серед них: власники готелів, санаторно-курортних закладів, кемпінгів, квартирно-посередницьких організацій та інші.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка