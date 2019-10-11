Підприємства Запорізької області спрямували до бюджетів громад майже чверть мільярда гривень

Від підприємств, організацій та установ місцеві бюджети Запорізької області за дев’ять місяців отримали 242 мільйони гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, сплачена сума перевищила минулорічну на 173 відсотка. Додатково скарбниці громад отримали 153,6 мільйона.
З початку року частина податку на прибуток у загальних доходах бюджету склала 3,5 відсотка.
За три квартали найбільші надходження забезпечили компанії м. Запоріжжя – майже 214 мільйонів, 9,5 мільйона перерахували до бюджетів бердянські і приморські платники, 8 мільйонів – мелітопольські та веселівські, 2,2 мільйона – токмацькі та чернігівські, два мільйони – василівські та михайлівські, близько двох мільйонів – вільнянські та новомиколаївські.
Станом на початок жовтня на території регіону зареєстровано 870 суб’єктів господарювання, які сплачують податок зі своїх прибутків.
Зазначимо, податок на прибуток підприємств належить до загальнодержавних. Десять відсотків цього платежу залишаються у розпорядженні місцевих рад. Крім того, до бюджетів громад зараховуються 100 відсотків сплаченого податку підприємствами комунальної форми власності.
Головне управління ДПС у Запорізькій області