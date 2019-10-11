У Басані висвятили церкву УПЦ

Новозбудований храм Православної церкви України висвятили на у селі Басань на Пологівщині. Храм будували довгі 5 років, протягом цього часу у недобудові проводили богослужіння, але з завершенням будівництва церкві нарешті таки офіційно надали необхідний дозвіл. Храм у селі Басань став першим, який збудували саме для служінь об’єднаної церкви, селяни цьому неабияк радіють. Після виголошення промов єпископа люди разом обійшли навколо храму, аби завершити обряд. Поруч є також й інша церква, проте люди бажали, аби у селі з’явився саме храм ПЦУ – адже підтримують українське військо та наполягають на богослужінні саме українською.