Зірку Наталії Кидалової запалили у небі

У Києві відбулась церемонія вручення Національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Її власницею стала вчителька з мелітопольської школи – Наталя Кидалова. Окрім головних подарунків жінка отримала ще один незвичний сюрприз – на честь неї назвуть астероїд. За звання «найкращого вчителя України» боролися 3000 освітян. Але викладачка української та англійської мов зі спеціалізованої школи №23 стала найкращою. Педагогічний стаж Наталі Кидалової – 23 роки. За цей тривалий час вчителька впроваджувала новаторські методи навчання і креативно викладала українську літературу. На її уроках учні могли не зазубрювати вірші, а читати реп. Переможниця конкурсу отримала 250 тисяч гривень, поїздку в Дубаї на освітній форум та рік безкоштовного навчання на «Освіторії». Крім того, вчительку чекав особливий сюрприз – її іменем назвуть астероїд.