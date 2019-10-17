36 тисяч осіб знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

За дев’ять місяців 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 46,9 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-вересня 2019 року 36,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 17,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 393 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 138 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,8 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 10,2 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 жовтня 2019 року становила 3033 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, електромонтери, медсестри, електрогазозварники, слюсарі, кухарі, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, вихователів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
«Головна мета служби зайнятості – щоб кожен пошукач роботи мав гідну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни. Саме тому служба зайнятості перетворюється в сервісні майданчики з надання широкого спектру послуг, застосовуючи у своїй роботі сучасні тенденції розвитку електронного врядування», – запевняє директор Запорізького ОЦЗ Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47