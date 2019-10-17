Бліц-опитування: Чи займалися ви під час шкільного навчання у яких не будь гуртках ? Як вам це допомогло потім у дорослому житті?

Андрій, ювелір:
-Я навчався у 93 школі у Шевченківському районі, і там в нас був саме такий ракето- моделювальний гурток. Це нас якось дисциплінувало і групувало, була мета, менше часу залишалося на вулицю. Робили моделі, брали участь у змаганнях. Ракетні двигуни із чорного пороху теж робили самі. Дивним чином, але я і зараз маю справу із порохом, тому що захоплююсь мисливством.
Борис, приватний підприємець:
-Музична ансамбль був у школі, там я брав участь, перші акорди вчив, потім у домі творчості для дітей. Сподівався що життя буде пов’язане із музикою. Ми навіть у переходах грали, і заробляли непогані по тим часам гроші. Але життя внесло свої корективи. Але музика завжди зі мною.
Лілія, студентка:
-Гуртка у моєму дитинстві як такого не було, але у школі на уроках технології у нас була гарна керівниця, тож навчила кроїти тканини, шити прості речі, робити вишивку і таке інше. Цим вмінням я і досі користуюсь у повсякденному житті.
Дмитро, службовець:
– Так, я займався у шкільні роки у двух гуртках- у літературному та у театральній студії. Це було дуже цікаво. Вчилися по частинкам відтворювати навколишній світ, створювати красиві та змістовні фрази, виголошувати ефектні промови, монологи, та інше. Гадаю що це допомагало створювати наші особистості. Зараз ці заняття згадую із теплотою.
Сніжана, медична сестра:
-У школі мені подобалися заняття у гуртках флористики та квіткового дизайну. Робили різні красиві речі. Я навіть вміє зробити справжню японську ікебану. Зараз у дорослому житті теж знаходжу вільну хвилину заради якоїсь цікавої квіткової композиції. Цн робить наше життя цікавішим.