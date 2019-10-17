Діагноз ДЦП не вирок, якщо займатись з реабілітологами

Діагноз ДЦП не вирок, якщо займатись з реабілітологами

Дівчинці  Ніколь 6 років.  Вона народилась у мами на 27-му тижні вагітності, тоді її вага була трохи більше одного кілограма. Реанімація, 6 тижнів штучної вентиляції легенів. У Ніколь був крововилив в мозок. Її мозок постраждав. Тепер вона закута у власному тілі і не може вільно рухатись,  як її маленькі друзі, заважає діагноз – ДЦП.

Проте, лікарі говорять  – це не вирок, якщо займатись з реабілітологами по кілька годин на день, то дівчинка зможе піти до школи у звичайний клас. На жаль, в домашніх умовах результативність вправ дуже низька, адже для розвитку роботи м’язів  потрібні  ще й заняття плаванням.  Родина Івчатових – реабілітологи, що займаються з  такими дітками у своїх центрах вже кілька десятків років і мають успішні результати.  Наразі вони намагаються втілити в життя ще одну мрію батьків та побудувати спеціальний басейн, де буде тепла вода та прохолодне повітря у приміщенні, щоб нервова система розслаблялась, а тіло не перегрівалось, тоді ефект буде найбільш потужним. Щоб діти могли відвідувати такі заняття в Україні, батьки та небайдужі активісти вирішили запустити соціальний проект “Самотужка”, який дозволить створити центр, де діти з малозабезпечених сімей проходитимуть лікувальну фізкультуру на постійній основі.

 Завдяки Українській Біржі Благодійності будівництво вже розпочали, проте залишилось зібрати 350 тисяч гривень.

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