Діагноз ДЦП не вирок, якщо займатись з реабілітологами

Дівчинці Ніколь 6 років. Вона народилась у мами на 27-му тижні вагітності, тоді її вага була трохи більше одного кілограма. Реанімація, 6 тижнів штучної вентиляції легенів. У Ніколь був крововилив в мозок. Її мозок постраждав. Тепер вона закута у власному тілі і не може вільно рухатись, як її маленькі друзі, заважає діагноз – ДЦП.
Проте, лікарі говорять – це не вирок, якщо займатись з реабілітологами по кілька годин на день, то дівчинка зможе піти до школи у звичайний клас. На жаль, в домашніх умовах результативність вправ дуже низька, адже для розвитку роботи м’язів потрібні ще й заняття плаванням. Родина Івчатових – реабілітологи, що займаються з такими дітками у своїх центрах вже кілька десятків років і мають успішні результати. Наразі вони намагаються втілити в життя ще одну мрію батьків та побудувати спеціальний басейн, де буде тепла вода та прохолодне повітря у приміщенні, щоб нервова система розслаблялась, а тіло не перегрівалось, тоді ефект буде найбільш потужним. Щоб діти могли відвідувати такі заняття в Україні, батьки та небайдужі активісти вирішили запустити соціальний проект “Самотужка”, який дозволить створити центр, де діти з малозабезпечених сімей проходитимуть лікувальну фізкультуру на постійній основі.
Завдяки Українській Біржі Благодійності будівництво вже розпочали, проте залишилось зібрати 350 тисяч гривень.
Контакт для зв’язку: +380963620276 Світлана