«Діалоги про Україну» важливі для нацгвардійців

Представники військової частини 3029 НГУ долучились до програми «Діалоги про Україну». Такий формат зустрічей для регіонів країни запропонувала команда Президента Володимира Зеленського. У рамках програми урядовці, експерти, представники Офісу Президента проводять зустрічі з актуальних питань та пояснюють кроки влади, спрямовані на розвиток країни.
Перша зустріч у рамках програми «Діалоги про Україну» в Запоріжжі була присвячена питанням мирного врегулювання на Донбасі. Від команди Президента перед запоріжцями виступили заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос та заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар.
Посадовці поінформували про поточні кроки, що робляться для захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, зокрема стосовно дзеркального розведення військ на лінії розмежування з обох сторін.
На заході також були присутні представники громадських організацій, наукової спільноти, політичних партій, місцевого самоврядування, обласної влади.
Учасники зустрічі мали можливість не лише отримати відповіді на свої запитання, але й висловити свої думки та пропозиції щодо шляхів досягнення перемоги та миру на Донбасі.
Підбиваючи підсумки, очільник області Віталій Туринок подякував усім за небайдужість до майбутнього країни.
«Сьогодні було дуже гаряче. Безумовно, ми всі розуміємо, що Донбас – це Україна. Ми всі хочемо, щоб там замайоріли українські прапори. Втім, це має бути мирний Донбас, який поважає закони України. Ми всі почули сьогодні, що у нашого уряду є декілька варіантів, які також будуть розглядатися. Я дякую всім, що почали спілкування, що центральна влада чує наші думки, наші тривоги. Точно бачу, що в нас є армія, яка не здасть країну. Ми єдині в тому, що ми всі не хочемо війни. І як бачимо по реакції зали, ніхто не хоче віддавати наші землі. Ми висловили свої думки і сподіваємось, що у Президента будуть враховані всі наші пропозиції. Зараз наше головне завдання – щоб нас не розкололи зсередини, адже саме цього домагається ворог» − зазначив голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок.
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