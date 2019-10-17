Гвардійці долучились до військово-патріотичної гри українського козацтва «Сокіл» («Джура»)

У Міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся І районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед вихованців шкіл Хортицького району міста з метою визначення збірної команди учасників 8 та 9 класів.
Гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України були запрошені до організації змагань та участі у суддівській колегії, до якої також входили керівники учбових закладів Хортицького району, та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Діти змагались у стрільбі з пневматичних гвинтівок та перетягуванні линви, демонстрували спільні дії у «Рою» та індивідуально у вправі «Впоряд» (змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою). Також вихованці шкіл, разом з рятувальниками, змагались на вміння надавати першу медичну допомогу та допомагати у надзвичайних ситуаціях.
Наприкінці заходу гвардійцям подарували величезний торт та нагородили їх почесними грамотами з нагоди Дня захисника України.
«Діти – це наше майбутнє і нам потрібно таким чином виховувати справжніх, сильних та мужніх українців задля процвітання нашої держави. Вони так відчайдушно та завзято змагаються – це вражає!» – відмітив старший солдат Олексій Таращєнко.
#3029NGU