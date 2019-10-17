Гвардійці на відкритті виставки «Фактор свободи»

гвардійці військової частини 3029 НГУ прибули до Запорізького обласного краєзнавчого музею на відкриття виставки «Фактор свободи» з нагоди відзначення Дня захисника України. Виставка присвячена видатним діячам українського національно-визвольного руху у ХХ ст.
Виставка “Фактор свободи”, організована Українським інститутом національної пам’яті, дає можливість по-новому поглянути на історичні постаті, які стали символом свободи і боротьби за українську ідею.
У виставці також зроблено акцент на тому, як сучасна армія вшановує традиції героїв минулих років. Зокрема, у експозиції представлене фото Василя Сліпака, який був зіркою Паризької опери, пішов добровольцем на російсько-українську війну і загинув від кулі снайпера у 2016 році. Саме він у наш час став уособленням свободи і готовності боротися за неї до кінця так, як свого часу Мазепа, Петлюра та Бандера.
Військовослужбовці з цікавістю роздивлялись експозиції та слухали лекції від організаторів та загалом приємно здивовані виставкою у такому незвичному форматі.
#3029NGU