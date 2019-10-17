Гвардійці побували на святковому концерті у Шевченківській районній адміністрації

Вчора, 10 жовтня, у великій залі районної адміністрації Шевченківського району міста Запоріжжя відбувся урочистий захід та святковий концерт з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці визволення міста Запоріжжя від нацистських загарбників. Гвардійці військової частини 3029 НГУ були серед запрошених гостей цього заходу.
Для присутніх влаштували яскравий концерт з виступами юних, талановитих творчих колективів району. Вихованці місцевих учбових закладів співали, танцювали та виконували хореографічні номери змушуючи присутніх щиро посміхатись та аплодувати.
Наприкінці заходу відбулось нагородження та заохочення робітників Шевченківської адміністрації, також з нагоди свята були заохочені 2 військовослужбовця 9 полку оперативного призначення НГУ.
«Дякуємо за чудовий настрій, якій ви нам сьогодні подарували до свята. Дуже приємно…» – поділився сержант Олексій Красов.
#3029NGU