Книгу запорізької журналістки видали у Вижниці

У місті Вижниця, що на Буковині, на малій батьківщині народного артиста України, лауреата Шевченківської премії, видатного митця, який виконував пісні власним серцем, відбувся Четвертий відкритий фестиваль-конкурс сучасної української естрадної пісні імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас» (2019). Цікаво, що цього року гран-прі за виконання українських пісень, зокрема й із репертуару Назарія, виборов йорданець Білаль Ісхак Селім Джад, який гарно володіє українською мовою.
Щороку на цьому фестивалі в один із днів відбувається ключова подія, наприклад, торік – презентація календаря, присвяченого 75-річчю від дня народження народного артиста України, засновника ансамблю «Смерічка» Левка Дутковського, ще раніше – тематичні вечори «Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну» (про Назарія Яремчука, 2016) і «Незрівнянний світ краси Левка Дутковського» (2017). Цього року організатори фестивалю підготували презентацію книги запорізької журналістки Віри Середи (Юрик) «Пісня Назарія – як море широка», що побачила світ у ВПК «Черемош».
Авторка видання – колишня працівниця «Запорізької правди», член Національної спілки журналістів України (2008), Почесний журналіст України (2017), лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Степана Олійника в номінації «Журналістика» (Одещина – 2013) та обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра (Запоріжжя – 2017).
До книги «Пісня Назарія – як море широка» увійшли публікації про видатного Українця, незабутнього Назарія Яремчука й людей, котрі оточували його в житті, творили разом із ним українську пісню. Читач знайде цікаві оригінальні розповіді про вшанування пам’яті незрівнянного співака на його рідній Буковині з нагоди 60- та 65-річчя від дня народження, про конкурси молодих виконавців сучасної української пісні у Чернівцях і Вижниці, невтомних популяризаторів творчості співака, продовжувачів його справи. Авторка намагалася доповнити творчий портрет Назарія новими барвами, внести сюди й свою часточку любові. У чотирьох розділах книги зібрані публікації із 2004 по 2018 рік. Переважну більшість репортажів, інтерв’ю, кореспонденцій друкувала свого часу газета «Запорізька правда».
Про це Віра розповіла під час презентації видання у Вижницькому районному будинку культури. Вона зазначила, що ідею видати книгу запропонувала їй організаторка й натхненниця фестивалю «Пісня буде поміж нас» – очільниця відділу культури Вижницької райдержадміністрації Наталя Додяк.
– Я дуже дякую пані Наталі, яка мене підштовхнула до цього, подала ідею видати книжку, – сказала авторка видання. – Я її робила з великою любов’ю до свого улюбленого артиста, до мого кумира, рівного якому досі не бачу на естрадному небосхилі.
Наталя Додяк подякувала Вірі Середі за гарну роботу й додала:
– Книжку цю ми подаруємо в кожну школу району, в кожен будинок культури, в кожну бібліотеку, кожному учаснику фестивалю й члену журі, й кожному глядачу, який прийде на гала-концерт.
Вона назвала близько двох десятків спонсорів видання, зокрема й синів Назарія – народних артистів України Дмитра й Назара Яремчуків.
Варто відзначити високоякісну роботу Вижницького видавництва «Черемош», яке очолює Ігор Бідений, а також редактора видання Поляна-Пилипа Юрика, технічного редактора Андрія Данилова, відповідальної за випуск Наталі Додяк. Гарну післямову до книги написала місцева журналістка й дослідниця творчості Назарія Яремчука, його землячка Ярослава Кибіч.
Перший відгук від львівського мистецтвознавця й журналіста Юрія Кривого втішає:
– Видання дуже цікаве, Ви дослідили ті моменти життя й творчості Назарія, про які ніколи ніхто не писав. Книга також як енциклопедія, де є датовані події й зазначені автори. Вона буде в пригоді всім, хто цікавиться мистецтвом, учням у школах, студентам, науковцям, мистецтвознавцям, ну й, звичайно, тим, хто любить творчість Назарія. Надзвичайно цікаво показали Ваше знайомство й спілкування з Назарієм! Гарні спогади Олександра Соколова, Павла Дворського, Миколи Свидюка. Дуже добре й змістовно висвітлили мистецькі заходи, присвячені Назарію, творчість Левка Дутковського і його дружини – народної майстрині пані Алли. Книга дуже гарно ілюстрована. Хочеться читати її знову й знову.
Це – друга книжка Віри Середи (Юрик). Першу – «У царині дотепного слова» про Всеукраїнську асоціацію гумористів і сатириків «Весела Січ» імені Петра Ребра вона видала 2015 року.
Сергій Стрілець