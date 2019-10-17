Кожного місяця запоріжці забезпечують до бюджету понад 50 мільйонів гривень військового збору

Кожного місяця запоріжці забезпечують до бюджету понад 50 мільйонів гривень військового збору

За три квартали запорізькі платники податків спрямували до бюджету 457 мільйонів гривень військового збору (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком надходження зросли на 18 відсотків або на 69 мільйонів.

Керівник податкової служби регіону зазначив, що запоріжці збільшили щомісячну сплату майже на 8 мільйонів – із 43 мільйонів у минулому до 50,8 мільйона у поточному році.

З початку року суб’єкти господарювання та жителі м. Запоріжжя перерахували до державної скарбниці 237 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 57 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 41,4 мільйона, підприємства і підприємці м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів забезпечили 33 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 21 мільйон, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 16 мільйонів тощо.

Всього на Запоріжжі нараховується майже 68 тисяч платників військового збору. Нагадаємо, цей платіж утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка