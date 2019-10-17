Людина, яка робить справжні ракети

І не тільки робить, але й вчить цій справі дітей. Звуть його Павло Ардашов, він керівник ракето- моделювального гуртка у центрі дитячої творчості «Грані». У неділю, під час святкування дня Широківської громади Павло Ардашов демонстрував всім охочим запуск моделі ракети із твердопаливним двигуном. Ракета на шаленій швидкості миттю злетіла у небо на висоту 70-100 метрів. Цей запуск настільки швидкий, що його навіть не встигає за фільмувати фотоапарат. У кадрі лишається лише хмаринка диму від згоряння пороху, яким начинено двигун ракети, а модель вже досягла у небі кінцевої крапки польоту и починає спускатися на землю. Враження не імовірні.
Олександр Максимов