Людина, яка робить справжні ракети

Людина, яка робить справжні ракети

І не тільки робить, але й вчить цій справі дітей.  Звуть його Павло Ардашов, він керівник ракето- моделювального гуртка у центрі дитячої творчості «Грані». У неділю, під час святкування дня Широківської  громади Павло Ардашов  демонстрував всім охочим запуск моделі ракети із твердопаливним двигуном. Ракета на шаленій швидкості  миттю злетіла у небо на висоту 70-100 метрів. Цей запуск настільки швидкий, що його навіть не встигає         за фільмувати фотоапарат. У кадрі лишається лише хмаринка диму від згоряння пороху, яким начинено двигун ракети, а модель вже досягла у небі кінцевої крапки польоту и починає  спускатися на землю. Враження не імовірні.

Олександр Максимов

Суспільство