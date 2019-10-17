Надходження від запорізьких землекористувачів до місцевих бюджетів зросли на 34 мільйони

У січні-вересні до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 883 мільйони гривень плати за землю, що на 34 мільйони або на 4 відсотки більше, ніж торік.
За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслана Рачинського, землекористувачі-юридичні особи спрямували до бюджетів 687 мільйонів, фізичні особи – 196 мільйонів.
Руслан Рачинський зазначив, що за три квартали частина плати за землю у місцевих скарбницях склала майже 13 відсотків.
Зокрема, за дев’ять місяців до міського бюджету м. Запоріжжя було сплачено 301 мільйон, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського і Великобілозерського районів – 111 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 85 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 77 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 62 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 58 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 49 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 48 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 46 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 45,6 мільйона.
Усього станом на початок жовтня на території області земельний податок та орендну плату перераховують до бюджету 9 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних та 286 тисяч фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області