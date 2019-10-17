Новий погляд на Запоріжжя разом з національними обмінами студентами GOxChange

30 студентів із 15 регіонів України стали учасниками національного обміну, який відбувся з 6 по 13 жовтня у місті козацької минулого та індустріального сьогодення.
За тиждень проведений у Запоріжжі учасники встигли побачити найвизначніші місця та познайомитися з найактивнішими мешканцями міста. Вже традиційно знайомство з містом почалось з екскурсії. Її для студентів провів історик та краєзнавець Роман Акбаш, який показав місто з усіма його перевагами та недоліками. Впродовж обміну учасники спілкувались із змінотворцями Запоріжжя: з засновником платформи «Дві башти» та L’kvasso Craft Hub Павлом Неброєвим говорили про все креативне та творче, що змінює місто, вчились створювати якісний відео контент разом із талановитим Тарасом Білкою, спілкувались з командою Edison space про соціальні ініціативи та історію створення їх коворкінгу, дізнавалися, як перевірити куди йдуть державні кошти разом з експертом Юрієм Сидоровим, дискутували про гендерну рівність та толерантність із співзасновницею організації Gender Z Тіною Собко, надихалися на нові звершення з представницею програми “Долучайся” та засновницею громадської організації «YES» Валерією Овчаровою та насолоджувались музикою і обговорювали особливості менеджменту в сфері культури разом з Наталею та Денисом Васильєвим, які створили музичний хаб “Барабан ЗА”. Студенти також вивчали основи менеджменту та обговорювали ще багато актуальних для Запоріжжя та всієї України тем з активістами Катериною Кабановою, Олесею Кулик, Денисом Скорбатюком, Іриною Піроговою, Олесею Крамаренко, Тетяною Ярмохіною та Олексієм Добряковим.
Окрім величезної кількості надихаючих лекцій, практичних воркшопів та просто цікавих розмов, на учасників чекали й екскурсії до ключових місць Запоріжжя. Студенти відвідали одне з найбільших металургійних підприємств Європи – “Запоріжсталь” та подивилися як влаштоване виробництво сталі. Ще одним важливим місцем для Запоріжжя є острів Хортиця, який вважається основним символом українського козацтва. Саме такі місця показують який шлях подолало місто, аби стати таким, яким воно є зараз.
Наприкінці тижня у Запоріжжі учасники презентували свої відео проекти, які порушують актуальні для міста проблеми. Одним з таких став проект про інклюзивність “На рівні з тобою”. У відео дівчина, яка пересувається на інвалідному кріслі розповідає про Запоріжжя, яке зовсім не пристосоване для людей з обмеженими можливостями. Так студенти хотіли звернути увагу влади на важливість вирішення цього питання. Як результат, вони зареєстрували електронну петицію до міської ради Запоріжжя. Учасники звернули увагу на тему екології. У своєму проекті вони розповідають про те, що потрібно цінувати своє місто і робити його чистим. Ця проблема має стати важливою не лише для жителів міста, але й для всієї України.
Національні обміни студентами відбуваються за підтримки Міністерства молоді та спорту України, громадської організації “Глобал Офіс” та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).