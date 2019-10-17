Пологи надихають і закохують

В рамках заходів, присвячених Міжнародному дню туризму, за підтримки департаменту культури і туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, учасники прес-туру- представники туристичних фірм і журналісти ознайомилися з визначними місцями і пам’ятками Пологівського району
Місто Пологи виникло наприкінці XIX століття, під час спорудження залізниці, яка з’єднувала морський порт Бердянська з Донбасом і Харковом. Спочатку, у 1887 році, виник грабарський пункт. З 1890 року, між ним і річкою Конкою з’явилося кілька будинків, в яких проживали будівельники та працівники залізниці. З 1894 року тут вже почали працювати ремонтні залізничні майстерні і було побудовано залізничну станцію Пологи.
Місцевий районний краєзнавчий музей – один із відомих культурно-освітніх закладів району, що старанно зберігає славну історію та багату культурну спадщину краю. Будівля, у якій розташовується музей, є однією із найстаріших у місті. Свого часу, це була оселя заможних купців, братів Сандомирських, власників скляного заводу станції Пологи. Після подій 1917 року тут знаходилася Пологська міліція, згодом – банк. А з 1968 року тут функціонує краєзнавчий музей. Ініціатором його створення і першим директором був краєзнавець О.В. Чудновський.
Історія заснування та розвитку краю висвітлена в 6 експозиційних залах: «Природа Пологівщини», «Археологія та заселення краю», «Наш край на початку ХХ століття», «Пологівський район напередодні та в роки Другої світової війни», «Сучасність рідного краю» та виставкова зала.
Музейний фонд налічує більше 10 тисяч історичних пам’яток. Гордістю музейної колекції є кам’яні ідоли половецького періоду ХІ-ХІІ ст. н.е., археологічні знахідки під час розкопок курганів, предмети побуту і сільськогосподарський реманент перших переселенців, фото та документи, що свідчать про будівництво Катериненської залізниці та заснування міста Пологи, особисті речі, відзнаки героїв-земляків. Експозицію доповнюють діорами «Розробка Положського родовища каолінів та вогнетривких глин» та «Кінсько-Роздорівське водосховище». Привертають увагу відвідувачів цікаві інтер’єри: «Куточок селянської хати», «Оселя міщанської родини», «Пологи – залізничне містечко», «Оселя пологівців 70-х років ХХ століття». Чільне місце займає експозиція, що висвітлює діяльність найбільших підприємств району, зокрема: ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», ТОВ «Дніпрокераміка», ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Життя та досягнення відомих пологівців та вихідців з району відображає експозиція «Славиться Пологівщина земляками».
За словами старшої наукової співробітниці музею Ірини Кособок, невдовзі в музеї буде представлено унікальну знахідку – бронзовий скіфський посох, який на території району нещодавно знайшли археологи-науковці Бердянського педагогічного інституту.
Попри сй провінційний статус, музей здивував інтерактивними родзинками. Зокрема, показом анімаційних історичних стрічок, які створив місцевий школяр Вадим Болдутат. А також унікальними колекціями грошей ( в наявності навіть перша гривня, датована 1918 роком) та декомунізованих пам’ятників ( леніних-дзержинских сюди позвозили чи не з усього району і у дворі музею створили «парк тоталітарного періоду»).
Столицею запорізькою кераміки називають районний центр Пологи. Заснована художньо-керамічна майстерна «Добра глина» подружжям Віктора та Лариси Нагурних у 1998 році. Випускники Миргородського керамічного технікуму ім. М.В. Гоголя об’єднали навколо себе талановитих майстрів, створивши потужний творчий колектив. Результатом їхньої сумлінної діяльності є незліченна кількість робіт: посуд, настінні тарілі, сувеніри, садово-паркова скульптура, пласти. Вся продукція виконана в кращих традиціях українського народу та вражає різноманітністю авторських орнаментів. Неповторний посуд Нагурних використовувався навіть для зйомок художніх стрічок «Тарас Бульба», «Інтерни», «Останній москаль». А керамічні свищики пологівських майстрів занесені до «Каталогу українських народних музичних інструментів», виданого у Німеччині.
Художньо-керамічна майстерня «Добра глина» щорічно приймає участь в Покровському та Сорочинському ярмарках, різноманітних фестивалях та конкурсах народного мистецтва. Роботи родини Нагурних знані як в Україні, так і далеко за її межами.
Батьківську справу продовжує син Андрій, який створив у Пологах художньо-керамічну майстерню «Глинка».