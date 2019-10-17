Стартувала Всеукраїнська громадська акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти» в рамках Покровського ярмарку – 2019

12 жовтня в м. Запоріжжя проходить традиційний Покровський ярмарок, в рамках якого ювілейний п’ятнадцятий рік поспіль Головне управління ДСНС України у Запорізькій області проводить Всеукраїнську громадську акцію “Запобігти. Врятувати. Допомогти.”. На майданчик рятувальників завітали почесні гості: голова Запорізької облдержадміністрації Туринок, Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, мер Запоріжжя Володимир Буряк.
Покровський ярмарок – один з найдавніших ярмарків в Україні. Історія цього свята нараховує більше двох століть. Сьогодні Покровський ярмарок, втіливши історію та традиції Запорізького краю, перетворився на сучасний виставковий діловий форум. Щорічно в ньому беруть участь представники всіх галузей народного господарства, його відвідують тисячі бізнесменів, гості з різних куточків нашої країни та, навіть, зарубіжжя. Тут гуляють сім’ями, завжди багато дітей, радості та посмішок. Кожен рік ярмарок відвідують близько 100 тисяч людей. І хоча цьогоріч погодні умови виявилися не найкращими і, звичайно, людей менше, ніж завжди, але дощ таки не зміг зруйнувати настрій гостям свята. Навпаки, аби зігрітися, городяни танцюють, співають пісні та розважаються «на повну». Люди, які тримаються за руки під зонтами додають святу романтичності.
Запорізькі рятувальники також беруть активну учать у проведенні цього яскравого дійства, проводячи Всеукраїнську громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти.». Саме ці слова визначають основні задачі Служби порятунку “101”. Виставка спецтехніки та обладнання, святковий концерт, безліч цікавих конкурсів для дітей та дорослих, і обов’язково подарунки – все це чекає сьогодні на відвідувачів Містечка рятувальників. Влаштовуючи феєричне свято, фахівці ДСНС мають на меті вкотре нагадати людям про важливість дотримання правил безпеки життєдіяльності.
Традиційно, привітати рідне місто та взяти участь у популярному народному заході прийшли представники місцевої влади: голова Запорізької облдержадміністрації Туринок, Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, мер Запоріжжя Володимир Буряк, а також керівники районів міста, підприємств і організацій. Адже протягом всього року учасники заходу готуються до Покровського ярмарку, аби здобути визнання громадян та отримати високі оцінки керівництва області й міста. Кожен рік на Покровському ярмарку збирається розмаїття виробів народних промислів, сільськогосподарської продукції, товарів народного вжитку, виготовлених підприємствами Запорізького краю. Представники влади оглянули виставкові композиції, що до свята підготував кожний район області та міста.
Затримались перші особи Запоріжжя й у містечку рятувальників: уважно оглянули сучасну аварійно-рятувальну техніку, різні екіпірування бійців ДСНС, привітали всіх зі святом.
В цей час на сцені Головного управління ДСНС України у Запорізькій області вже розпочався святковий концерт. Почесні гості з повагою продивилися відеоролик про героїчні будні рятувальників та прослухали композицію «Ті, хто службу несе в ДСНС» у виконанні лауреатів фестивалю героїко-патріотичної пісні серед працівників органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та членів їхніх сімей, ветеранів і пенсіонерів ДСНС, яку сьогодні вони присвятили жителям славетного козацького краю. А вихованці підшефної школи ГУ ДСНС України у Запорізькій області військово-спортивного профілю «Запорізька Січ» подарували глядачам запальний флеш-моб. Подалі у програмі концерту заплановані виступи творчих колективів фахівців ДСНС з різних куточків України.
Як завжди, на ярмарок запрошені ветерани пожежної охорони. Вони спілкуються, зустрічаються з новим поколінням рятувальників, роздивляються сучасну техніку, відвідують польову кухню. Для них це означає повернення на мить у свою молодість. Ветерани згадують, як вони ще молодими хлопцями вирішили присвятити свої життя почесній та героїчній справі та як потім, протягом багатьох років, вони постійно ризикували своїм життям заради порятунку інших.
Рятувальники продовжують ярмаркувати та запрошують усіх бажаючих на свої локації. Проведіть час весело та корисно!