Свято Покрови Пресвятої Богородиці на острові Хортиця

Запоріжці з розмахом відзначали велике православне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. Разом з тим святкували і День захисника України, і День українського козацтва. Події відбувались на пречудово осінньому острові Хортиця, на «Козацькому колі» біля музею та на Запорізькій Січі. Це був десятий, ювілейний фестиваль «Покрова на Хортиці.
Святковий фестиваль традиційно розпочався з Божественної літургії у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на Запорізькій Січі. Літургію очолював єпископ Запорізькій та Мелітопольський ПЦУ Фотій разом з капеланом військової частини 3029 НГУ ієреєм Віктором Ткачем. На церковному заході було багато прихожан серед яких були і гвардійці 9 полку оперативного призначення. У храмі майже не було вільного місця, а літургія тривала понад одну годину.
По закінченню церковної служби відбулась Хресна Хода до «Козацького Кола», де знаходилась ще одна сцена та був розгорнутий великий ярмарок на якому можна було і поїсти, і щось до дому прикупити. Ходу очолювали священнослужителі, ветерани АТО/ООС, запорізькі козаки та духовий оркестр військової частини 3029 НГУ, який давав чудовий музичний супровід учасникам ходи, а ті натомість жваво підспівували українські народні пісні.
На двох сценах фестивалю запоріжців розважали місцеві творчі колективи, які співали українські пісні та танцювали національні танці. Серед творчих колективів були музичний гурт 9 полку оперативного призначення НГУ «3029», хореографічний колектив «02» Національної поліції України та інші відомі у Запорізькому регіоні артисти.
Під час фестивалю також забезпечувався громадський порядок силами гвардійців військової частини 3033 НГУ спільно з працівниками Патрульної Поліції Запорізької області. Запоріжці та гості міста могли відчувати себе у безпеці.
#3029NGU