Тиха краса Оріхова

В рамках заходів, присвячених Міжнародному дню туризму, за підтримки департаменту культури і туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, учасники прес-туру- представники туристичних фірм і журналісти ознайомилися з визначними місцями і пам’ятками Оріхівського району.
Офіційно Оріхів був заснований у 1775 року, після падіння Запорозької Січі. Раніше це поселення мало назву «Оріхова балка». До цього часу місто було досліджено в історичному та архітектурному плані досить поверхнево. Довгий час тут була велика торгова площа для ярмарку. Навколо неї пізніше виникли різноматні будівлі: громадські, житлові.
Оріхівський районний краєзнавчий музей розташовано у будинку, зведеному у 1893 р. в стилі українського класицизму. Великий і просторий одноповерховий будинок — взірець казарменої архітектури кінця ХІХ ст. До 1917 р. тут перебувала міська управа, після — ревком, виконком міської ради, районний народний суд. У 1954 – 1992 рр. будівлю займав державний банк.
В музеї коштом місцевої громади нині проводиться капітальний ремонт, тож зали стародавньої історії, етнографії та зал «Оріхівщина в роки Великої Вітчизняної війни», як і зал «Археологія», де можна було б побачити скам’яніли рештки тварин, засоби праці стародавньої людини, керамічні вироби, зброю, а також окремі вітрини, присвячені історії Оріхівщини доби козацтва, козацьким зимівникам, де представлені як оригінальні експонати, так і копії предметів давнини, нині закриті для відвідування. У фондах Оріхівського музею зберігається понад 6 тис. експонатів. Але побачити всі ці скарби можна буде не раніше, ніж закінчиться ремонт.
Втім прогулятися затишними вуличками містечка все ж рекомендуємо. Погожою дниною можна отримати задоволення від споглядання архітектурних ансамблів, датованих ХІХ ст.
А у садибі «Форелевий рай», що вже 10 років розвивається неподалік, в селі Ключі Оріхівського району, вам забезпечать справжню насолоду від спілкування з природою. Тут тихо, спокійно і дуже красиво. Річка, мирний пейзаж, форелева ферма і сучасне кафе абсолютно гармонійно співіснують та доповнюють одне одного.
Першим враженням була якась нібито відірваність від сучасного динамічного, мінливого світу. Здається, що в цьому місці час зупинився. То де ж ще можна більш плідно поспілкуватися і відпочити одночасно?
Власник садиби Вахтанг Джобава радо приймає всіх гостей. А гостинна господиня Інга Єгіазарова смачно пригощає форелевою юшкою и свіжою смаженою на вогнищі рибкою.