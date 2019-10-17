Тиха краса Оріхова

Тиха краса Оріхова

В рамках заходів, присвячених Міжнародному дню туризму,  за підтримки департаменту культури і туризму, національностей та релігій  Запорізької облдержадміністрації,  учасники прес-туру- представники туристичних фірм і журналісти  ознайомилися  з визначними місцями і пам’ятками    Оріхівського району.

Офіційно Оріхів був заснований у 1775 року, після падіння Запорозької Січі. Раніше це поселення мало назву «Оріхова балка». До цього часу місто було досліджено в історичному та архітектурному плані досить поверхнево. Довгий час тут була велика торгова площа для ярмарку. Навколо неї пізніше виникли різноматні будівлі: громадські, житлові.

 

 

Оріхівський районний краєзнавчий музей розташовано у будинку, зведеному у 1893 р. в стилі українського класицизму. Великий і просторий одноповерховий будинок — взірець казарменої архітектури кінця ХІХ ст. До 1917 р. тут перебувала міська управа, після — ревком, виконком міської ради, районний народний суд. У 1954 – 1992 рр. будівлю займав державний банк.

В музеї   коштом  місцевої громади нині проводиться капітальний ремонт, тож зали стародавньої історії, етнографії та зал «Оріхівщина в роки Великої Вітчизняної війни», як і  зал «Археологія», де можна  було б побачити скам’яніли рештки тварин, засоби праці стародавньої людини, керамічні вироби, зброю, а також окремі вітрини,  присвячені історії Оріхівщини доби козацтва, козацьким зимівникам, де представлені як оригінальні експонати, так і копії предметів давнини, нині  закриті  для відвідування. У фондах Оріхівського музею зберігається понад 6 тис. експонатів. Але побачити всі ці скарби можна буде не раніше, ніж закінчиться ремонт.

            Втім прогулятися  затишними вуличками містечка все ж рекомендуємо. Погожою дниною можна отримати задоволення від споглядання архітектурних ансамблів, датованих ХІХ ст.

            А  у садибі «Форелевий рай», що  вже 10 років розвивається   неподалік, в селі Ключі Оріхівського району,  вам забезпечать справжню насолоду від спілкування з природою. Тут тихо, спокійно і дуже красиво. Річка, мирний пейзаж, форелева ферма і сучасне кафе абсолютно гармонійно співіснують та доповнюють одне одного.

Першим враженням була якась нібито відірваність від сучасного динамічного, мінливого світу. Здається, що в цьому місці час зупинився. То де ж ще можна більш плідно поспілкуватися і відпочити одночасно?  

Власник садиби Вахтанг  Джобава радо приймає всіх гостей. А гостинна господиня  Інга Єгіазарова смачно пригощає форелевою юшкою и свіжою смаженою на вогнищі рибкою.

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