У Запоріжжі навчали медитувати

Незвичайна акція відбулася цими вихідними на день міста в Запоріжжі. На проспекті Маяковського біля каскаду Райдуга люди в жовтих куртках виконували плавні вправи під спокійну музику. Вони знайомили зі східною практикою самовдосконалення Фалунь Дафа.
На заході всі охочі могли ознайомитися з книгою «Чжуань Фалунь», де викладено принципи вдосконалення й навчитися вправ.
Учасники акції приїхали до Запоріжжя з різних міст України. Один з організаторів заходу — Юрій Мельничук — прибув із Дніпра. Він займається Фалунь Дафа вже більше як 10 років. Каже, хоче познайомити із цією практикою проте щонайперше — розповісти про криваві репресії прихильників цього цігун у Китаї, які комуністична влада проводить уже два десятиліття і всіляко приховує від світу.
В основі Фалунь Дафа (інша назва Фалуньгун) — виконання п’яти комплексів енергетичних вправ традиційної гімнастики цігун, а також виправляння свого характеру згідно з принципами чесності, доброти та терпіння. Фалунь Дафа — це цілісна система вдосконалення душі й тіла.
Мільйони людей у більше ніж 100 країнах світу вдосконалюються за цією практикою, зокрема й в Україні: у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці. Кілька чоловік практикує в Запоріжжі.
Заняття цією практикою — безкоштовні, усі навчальні матеріали доступні на сайті: FALUNDAFA.ORG
Оздоровча сила медитації
На відміну від йоги чи тай-чи у Фалуньгун головна увага приділяється моральності людини, дотриманню принципів правдивості, доброти й терпимості.
«Раніше страждала від вади серця, — розповідає одна з учасниць заходу, Лариса, якій за 70 років. «Лікарі говорили, що потрібна операція. Коли прочитала книгу Фалунь Дафа «Чжуань Фалунь», то зрозуміла, що всьому є причина, що думки і вчинки людини визначають її майбутнє. Раніше завжди звертала увагу на недоліки інших, хотілося переробити інших людей. Тепер стала помічати свої недосконалості й виправляти їх. Таку роботу над собою я проробляю щодня: вдома, в офісі, у транспорті ― де б не була. За 16 років занять за Фалунь Дафа вада серця в мене зникла, тиск нормалізувався. Таблеток давно не приймаю ― вони мені просто не потрібні. Якщо нічого не болить, навіщо звертатися до лікаря? Щодня виконую вправи, та головне, намагаюся стати добрішою, терпимішою до людей. Завдяки практиці Фалунь Дафа моя зона комфорту збільшилася, адже я стала здоровою, і мені дедалі частіше вдається керувати своїми почуттями та емоціями», — каже жінка.
Репресії в КНР
Згідно з офіційним опитуванням у 1998 році Фалуньгун займався майже кожен десятий китаєць, що значно перевищувало кількість членів компартії на той момент. Принципи Фалуньгун: істина, доброта, терпіння протилежні до засад, на яких ґрунтується компартія: обман, злість та насилля. Тож Цзянь Цземінь (колишній генсек компарті Китаю) наказав «зганьбити їхню репутацію, розорити фінансово, знищити фізично». Він планував за три місяці повністю знищити Фалуньгун, але репресії тривають і досі. Людей, які просто хочуть бути здоровими та в повсякденному житті керуються високими моральними принципами почали масово запроторювати до в’язниць, примушувати до понаднормової праці в трудових таборах, у них навіть примусово вирізають органи. Практикувальники Фалуньгун стали найчисленнішою групою в’язнів совісті у світі. До того ж комуністична влада сфабрикувала неправдиву інформацію про Фалуньгун та його засновника, Майстра Лі Хунчжи, а всі злочини в країні почали приписувати прибічникам Фалунь Дафа. Ця брехлива інформація широко транслювалася в усіх китайських ЗМІ, а через посольства й консульства почала ширитися на весь світ.
Одна з учасниць акції Валентина каже, що репресії щодо Фалуньгун — це не проблема одного Китаю, адже людей знищують за загальнолюдські моральні принципи. «Вважаю, що кожна свідома людина має зробити щось, аби припинити цей сьогоднішній геноцид. Хоча б розказати іншому. Вірю, що наші люди не стоятимуть осторонь цього лиха», — каже Валентина.
Згідно з незалежним десятирічним дослідженням «Криваве видаляння органів. Бійня», проведенним колишнім держсекретарем Канади з питань Азійсько-тихоокеанського регіону Девідом Кілгуром та іншими правозахисниками, починаючи з 2000 року, у Китаї щорічно проводиться від 60 000 до 100 000 операцій із трансплантації, і це тоді, як у країні відсутня система жертвувань органів. Донори здебільшого — це практикувальники Фалуньгун, а також тибетці, уйгури, католики.
У 2016 році Конгрес США ухвалив резолюцію, яка закликає припинити незаконне видаляння органів у послідовників Фалунь Дафа в Китаї, таку ж декларацію було ухвалено того року і Європарламентом.
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