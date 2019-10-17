У ЗАПОРІЖЖІ ОБГОВОРЯТЬ ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

У місті Запоріжжя 18 жовтня о 10.00 відбудеться зустріч із заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом Висоцьким, уповноваженим із земельних питань Романом Лещенком та експертом із земельних питань, доктором економічних наук Андрієм Мартином у рамках програми “Діалоги про Україну”.
Програму «Діалоги про Україну» ініціювала Команда Президента Володимира Зеленського. Посадовці Офісу Президента, урядовці, народні депутати проводять зустрічі у регіонах країни, під час яких обговорюють з представниками місцевого самоврядування та громадськістю ключові питання розвитку держави. Мета таких зустрічей – безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань.
Чергова тема для обговорення – земельна реформа. На події буде представлено плани Уряду стосовно зміни системи управління земельними ресурсами.
Серед головних пріоритетів є дерегуляція з питань землеустрою, реформа Держгеокадастру та всієї системи управління земельними ресурсами; значне передання повноважень щодо управління землею до ОТГ та місцевих рад; забезпечення фермерів достатнім фінансуванням на купівлю землі та інші потреби свого розвитку; антирейдерська реформа.
Захід відбудеться в Обласному Центрі Молоді (м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49).
Питання, які будуть обговорені:
- Складові земельної реформи та строки її проведення;
- Кроки Уряду для забезпечення малих та середніх фермерів доступу до фінансування;
- Забезпечення справедливого розподілу державної підтримки серед агровиробників;
- Боротьба з рейдерством як передумова ефективного розвитку земельних відносин;
- Передання ОТГ функції з управління землями;
- Захист прав власників паїв;
- Презентація «Гарячої» лінії Уряду та сайту по земельній реформі.
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Нагадаємо, що минулого тижня в рамках програми «Діалоги про Україну» у Запоріжжі відбулося обговорення шляхів мирного врегулювання на Донбасі. У зустрічі взяли участь заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос та заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю