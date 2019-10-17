У ЗАПОРІЖЖІ ОБГОВОРЯТЬ ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

У ЗАПОРІЖЖІ ОБГОВОРЯТЬ ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

У місті Запоріжжя 18 жовтня о 10.00 відбудеться зустріч із заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом Висоцьким, уповноваженим із земельних питань Романом Лещенком та експертом із земельних питань, доктором економічних наук Андрієм Мартином у рамках програми “Діалоги про Україну”. 

Програму «Діалоги про Україну» ініціювала Команда Президента Володимира Зеленського. Посадовці Офісу Президента, урядовці, народні депутати проводять зустрічі у регіонах країни, під час яких обговорюють з представниками місцевого самоврядування та громадськістю ключові питання розвитку держави. Мета таких зустрічей – безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань. 

Чергова тема для обговорення – земельна реформа. На події буде представлено плани Уряду стосовно зміни системи управління земельними ресурсами. 

Серед головних пріоритетів є дерегуляція з питань землеустрою, реформа Держгеокадастру та всієї системи управління земельними ресурсами; значне передання повноважень щодо управління землею до ОТГ та місцевих рад; забезпечення фермерів достатнім фінансуванням на купівлю землі та інші потреби свого розвитку; антирейдерська реформа.

Захід відбудеться в Обласному Центрі Молоді (м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49).

Питання, які будуть обговорені:

  • Складові земельної реформи та строки її проведення;
  • Кроки Уряду для забезпечення малих та середніх фермерів доступу до фінансування;
  • Забезпечення справедливого розподілу державної підтримки серед агровиробників;
  • Боротьба з рейдерством як передумова ефективного розвитку земельних відносин;
  • Передання ОТГ функції з управління землями;
  • Захист прав власників паїв;
  • Презентація «Гарячої» лінії Уряду та сайту по земельній реформі.

  • Нагадаємо, що минулого тижня в рамках програми «Діалоги про Україну» у Запоріжжі відбулося обговорення шляхів мирного врегулювання на Донбасі. У зустрічі взяли участь заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос та заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар.

     

    Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

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