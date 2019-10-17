Увага! 20 жовтня у Запоріжжі буде обмежений рух автотранспорту у зв’язку з проведенням 3rd Zaporizhstal Half Marathon

У Запоріжжі 20 жовтня у центральній частині міста буде тимчасово обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням Запорізького півмарафону 3rd Zaporizhstal Half Marathon. Через це буде змінено графіки громадського транспорту. Також упродовж півтори години в неділю буде обмежено рух мостами.
Ознайомитися з картою перекриття та повним переліком вулиць, де буде обмежено рух транспорту, можна за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1NqefGmNFEf9VIOYrRRGkOO1Iyoj6z03q
Перекриття транспортного руху – одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином понад 2300 учасників заходу, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю, отримають гарантію безпеки під час забігу.
Організатор Запорізького півмарафону, компанія Run Ukraine, приносить вибачення та рекомендує запоріжцям та гостям міста завчасно спланувати своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.
У суботу, 19 жовтня, на бульварі Шевченка розпочнуть підготовчі роботи, тому вже з 06:00 буде обмежено рух бульваром Шевченка на ділянці від вул. Жаботинського до просп. Соборного (у напрямку руху до проспекту Соборного). Розблоковано рух на цій ділянці буде вже після завершення заходу у неділю, 20 жовтня, о 22:00.
Обмежувати і поновлювати рух іншими вулицями Запоріжжя під час півмарафону 20 жовтня будуть поступово. Трасу забігу розбито на умовні “ділянки”, рух транспорту на яких буде відновлюватися одразу після того, як бігуни їх подолають. Загалом обмеження руху стосуватиметься 12 вулиць міста, острова Хортиця, ДніпроГЕС та мостів.
Фактично рух з лівого берега на правий й назад буде обмеженим лише одну годину, з 9 до 10 ранку. До 9:00 функціонуватимуть мости Преображенського та Арковий, а вже о 10:00 повністю розблокують рух Дніпровською ГЕС. Ще за годину, об 11:15 буде відновлено рух мостами Преображенського та Арковим мостом.
Ще частина вулиць, у тому числі ділянка Соборного проспекту, усе ще будуть обмеженими для доступу автомобілістів, але о 15:30 у неділю запоріжці вже вільно пересуватимуться містом. Тобто більшу частину дня та ввечері місто вже буде вільним для пересування.
На перерахованих нижче вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, у тому числі громадського та велосипедного. Run Ukraine приносить свої вибачення за незручності та запрошує усіх жителів та гостей міста підтримати бігунів.
За потреби на трасу півмарафону буде допущений спецтранспорт, як-от: автомобілі поліції, швидкої, пожежної та газової служб, а також служби ліфтів.
Графік обмеження руху в Запоріжжі на час 3rd Zaporizhstal Half Marathon:
19-20 жовтня 2019
- бульвар Шевченка (від вул. Жаботинського до просп. Соборного у напрямку руху до просп. Соборного) – з 06:00 (19 жовтня) до 21:00 (20 жовтня)
20 жовтня 2019
- просп. Соборний (від пл. Запорізької до вул. Південноукраїнської) – з 08:00 до 15:30
- Дніпровська ГЕС (обмеження руху по 1 смузі в обидві сторони) – з 08:30 до 10:00
- вул. Гребельна (від ГЕС до перехрестя з б-ром Вінтера) – з 08:30 до 10:00
- бульвар Вінтера (від вул. Гребельна до вул. Михайлова) – з 08:30 до 10:15
- вул. Михайлова (від б-ру Вінтера до вул.Таганська) – з 09:00 до 11:15
- вул. Таганьска (від вул. Михайлова до Аркового мосту) – з 09:00 до 11:15
- Арковий міст – з 09:00 до 11:15
- Острів Хортиця – з 09:00 до 11:15
- мости Преображенського – з 09:00 до 11:15
- Прибережна автомагістраль (від вул. Тюленіна до вул. Україньска) – з 09:00 до 14:00
- вул. Тбіліська (від вул. Нижньодніпровської до Прибережної автомагістралі) – з 09:30 до 14:30
- бульвар Шевченка (від пр-ту Соборного до вул. Жаботинського + від вул. Перемоги до вул. Тбіліської) – з 09:30 до 14:30
- вул. Перемоги (від б-ру Шевченка до вул.Тюленіна) – з 09:30 до 14:30
- вул. С. Тюленіна (від пр-ту Соборного до пр-ту Перемоги) – з 09:30 до 14:30
- вул. Лермонтова (від. вул.Перемоги до Прибережної автомагістралі – з 09:00 до 14:00
- Рух зі сторони Хортицького району у напрямку о. Хортиця – з 09:00 до 11:15