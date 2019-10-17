Відбулось нагородження переможців чемпіонату з футболу героїв АТО.

ФК «Гепард» військової частини 3029 НГУ здобув перемогу у фінальному етапі, посівши перше місце у відкритому чемпіонаті з футболу серед Героїв АТО.
Сьогодні, 16 жовтня, переможців чемпіонату, збірну футбольну команду ФК «Гепард» вітав командир 9 полку оперативного призначення НГУ підполковник Андрій Бєляєв та весь особовий склад полку. Гвардійцям, які привезли велику перемогу до Запоріжжя, вручили почесні грамоти та торт, командир особисто привітав хлопців та подякував їм за їх досягнення.
Для хлопців це перша велика перемога у всеукраїнському чемпіонаті футболку серед Героїв АТО. Кращим бомбардиром футбольного сезону став бомбардир військової частини 3029 НГУ солдат Сергій Жигалов.
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