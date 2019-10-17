Вольному -воля, гуляй Гуляйполе!

В рамках заходів, присвячених Міжнародному дню туризму, за підтримки департаменту культури і туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, учасники прес-туру- представники туристичних фірм і журналісти ознайомилися з визначними місцями і пам’ятками Гуляйпільского району.
Гуляйполе засноване у 1785 році, як військова слобода Дніпровської укріпленої лінії. Ділилось воно на 7 козацьких сотень: Бочанську, Вербівську, Піщанську, Подолянську, Польську, Херсонську , Гурянську. З 1923 року Гуляйполе набуває статусу районного центру.
До першого пункту призначення на маршруті – районного краєзнавчого музею у Гуляйполі учасники прес-туру, дякуючи вправному водію, добралися із Запоріжжя за дві години. Поспішали на побачення до легендарного ватажка повстанського руху на Україні Нестора Івановича – батька Махна. Дух його тут живе й понині. Пам’ять про нього зберігають не тільки в експонатах музею. Вулиці й будинки у Гуляйполі бачили цього велета, а місцеві жителі передають від покоління до покоління чимало пов’язаних із ним родинних історій.
Перше приємне враження, що справила сторічна будівля колишнього місцевого банку взаємного кредиту з надійними товстезними стінами, в якому й розмістився музей, укріпилося і підсилилося по мірі знайомства з його експозицією. Тут чимало цікавинок і унікальних знахідок, і все просякнуто духом Махна. У дворі музею встановлено велетенську махновську тачанку. А в самому музеї який би історичний період не подавався ( а експозицію складають 9 розділів), в кожному знайдеться згадка про Нестора Івановича. На що вже період Другої світової війни, а й тут про Махна: за проявлений винятковий героїзм у боях за визволення рідної землі жоден з гуляйпільців не був удостоєний урядових відзнак, бо Сталін віддав наказ – махновцям ніяких нагород і ніякого народного визнання.
Та вочевидь гуляйпільцям байдуже до таких умовностей. Вони вміють пишатися не умовними, а реальними здобутками. І свого легендарного земляка шанують за його винятковість і пам’ять про нього ретельно зберігають. На підтвердження тому місцева громада власним коштом викупила хатину Карпа – старшого брата батьки Махна по вулиці Трудовій ( власне, хата його батьків, де саме і народився Нестор, що була поблизу братової, не зберіглася, її спалили червоні, коли увійшли у Гуляйполе і намагалися полонити отамана, тож мати його мусила вік доживати у хаті старшого сина), а після ремонту планують тут відкрити музей родини. Хаті більше ста років, вона пам’ятає і батька Махна, і його побратимів, ще й досі в ній витає дух волі, боротьби, крик за втраченим , мрія про краще життя. І сьогодні це «Родинне подвір’я Махнів» притягує своєю історією людей із різних куточків світу : Німечини, Польщі, Італії , Канади, Америки, Франції.
Центр міста складає історичний архітектурний ансамбль будівель, які освячені історичними подіями, пов’язаними з революційною діяльністю легендарного ватажка селянського руху на Півдні України (1918-1921рр.) Нестора Івановича Махна. Як зазначила наукова співробітниця музею Світлана Мірзоєва, яка провела для учасників прес-туру екскурсію музейною експозицією і вулицями міста, Нестор – той що повертається…І він повертався з усіх своїх доріг у рідне Гуляйполе. Народжений у бідній родині, він мріяв створити заможне життя трудящому люду. Не маючи військової освіти, створив одну із найбоєздатніших армій періоду громадянської війни. З ним рахувалися червоні, петлюрівці шукали компромісу, засилали дипломатів білі генерали. Але він залишився вірним своїм ідеалам.
Коштом громади біля кожної історичної будівлі у Гуляйполі встановлені інформаційні стенди. Відповідний інформаційний стенд стоїть і на місці, де колись була будівля місцевого театру. Як не дивно, але Гуляйполе було у свій час потужним промисловим і культурним центром. І місцевий театр вирізнявся своєї високопрофесійною трупою. А у самісінькому центрі містечка, де колись була церква, у якій хрестили Нестора, і яка була згодом вщент зруйнована, небайдужі гуляйпільці звели дерев’яну капличку і встановили брилу з відповідним написом.