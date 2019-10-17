За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили чверть мільярда

За дев’ять місяців року до бюджетів усіх рівнів надійшло 250 мільйонів гривень екологічного податку, в тому числі до державного – 127 мільйонів, до місцевих – 123 мільйони (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року підприємства збільшили відрахування майже на 33 мільйони, зокрема, до держбюджету – на 29,3 мільйона або на 30 відсотків, до місцевих скарбниць – на 3,5 мільйона або на 3 відсотки.
Найбільші платежі забезпечили підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 204 мільйони 596 тисяч гривень, від платників Вільнянського та Новомиколаївського районів надійшло 20,5 мільйона, м. Запоріжжя – 13,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже три мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,5 мільйона.
Всього в регіоні нараховується 2,5 тисячі підприємств, що здійснюють забруднюючі викиди у довкілля.
Головне управління ДПС у Запорізькій області