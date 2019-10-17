Запорізькому обласному клінічному онкологічному диспансері розпочинають будівництво приміщення під новий лінійний прискорювач

У четвер, 17 жовтня o 13.00, в Запорізькому обласному клінічному онкологічному диспансері відбудеться закладка символічної капсули на місці початку будівництва спеціального будинку для розміщення нового лінійного прискорювача, призначеного для якісного та швидкого лікування онкологічних захворювань.
На диспансерному обліку в Запорізькому обласному онкодиспансері перебуває понад 50 тисяч пацієнтів з усієї області, більшість з яких очікують запуску в роботу нового лінійного прискорювача. Саме він дасть можливість великій кількості запорожців і мешканцям області отримати необхідну медичну допомогу.
До цього моменту пацієнти, які не мали можливості отримати лікування на новому медичному обладнанні світового рівня в Запоріжжі, змушені були їхати в інші міста, а часто і в інші країни, клініки яких мають подібне обладнання.
Питання придбання нового лінійного прискорювача для медичного лікування жителів міста Запоріжжя та всієї області не вирішувалось тривалий час. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що дана проблема знаходиться на завершальному етапі її рішення, завдяки спільним зусиллям великої кількості небайдужих до чужої біди людям. Новий лінійний прискорювач з супутнім обладнанням вже придбаний і після завершення будівництва окремої спеціальної будівлі для нього буде запущений в роботу найближчим часом.
Новий апарат швейцарської компанії «ELEKTA» дозволяє лікарям впливати безпосередньо на пухлину, не опромінюючи здорові тканини і саме дане обладнання дозволить врятувати безліч життів жителів міста Запоріжжя та області. Сьогодні обладнання такого рівня використовують в кращих клініках світу.
Ініціатором закупівлі дорогого устаткування став лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який сприяв виділенню для цієї мети з фонду соціального розвитку РПЛ у Верховній Раді 20 мільйонів гривень. Депутат обласної ради та голова фракції Радикальної партії Юрій Ружин та депутат обласної ради Ярослав Криль, звернулися до всіх запорізьких депутатів облради із закликом приєднатися до цієї ініціативи. Фракція РПЛ і фракція Опозиційного блоку облради перерахували в загальну “скарбничку” відповідно 2 і 3,5 млн грн. Ініціативу активно підтримали Запорізька ОДА, мерії Запоріжжя і Енергодару. Спільними зусиллями вдалося зібрати необхідну суму. Цей проект став своєрідним символом об’єднання різних політичних сил на благо громади запорожців. Очікувана вартість лінійного прискорювача з супутнім обладнанням становила 85 мільйонів гривень. Однак завдяки прозорості торгів і конкуренції між постачальниками вдалося заощадити для бюджету понад 20 млн грн.
Обов’язкова умова функціонування придбаного нового лінійного прискорювача в Запорізькому обласному клінічному онкологічному диспансері – це будівництво спеціальної будівлі, де будуть розміщуватися два бункера під новітнє медичне обладнання. 14 березня на позачерговій сесії обласної ради депутати підтримали ініціативу і проголосували за виділення 23 мільйонів гривень на розробку проекту і початок будівництва необхідної будівлі.